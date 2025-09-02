Milagro Flores sobre noviazgo con Supremo: "Yo no estoy presionando a nadie"

Aunque de manera oficial no son novios, Milagro Flores y Supremo siguen vendiendo una telenovela de amor en sus redes sociales, rodeada de coqueteos, polémicas y cariñitos.
Luego de que recientemente, en una transmisión, Milagro Flores le dejara claro a Supremo de que ellos solamente son amigos y nada más, ya que no le ha pedido ser su novia.
Las redes sociales se desbordaron de opiniones divididas, algunos apoyaron la postura de Milagro Flores y otros apoyaron a Supremo.
Pero otros catalogaron esta acción como una medida de presión por parte de Milagro Flores, comentarios que no fueron tomados a bien por Milagro Flores y respondió contundentemente.
“Yo no estoy presionando a nadie, ni lo estoy obligando para nada, el tiempo de Dios es perfecto", inició diciendo Milagro Flores.
"Yo lo que dije en el live y también se lo he dicho a él en privado, simplemente es que salió la plática ahí, como también se lo he dicho en privado molestándolo a él", añadió.
Milagro Flores explicó que solamente era conversación sobre algo que normalmente platica con Supremo en privado, pero que en esta ocasión se salió de control.
"Fue una plática que se salió de control, pero, nada más, o sea, yo no lo estoy presionando en ningún momento", concluyó.
Sin embargo, esto no perjudicó la química que aparentemente hay entre ambos y siguen con su coqueteo en redes sociales.
Hasta el momento no se sabe qué pasará con la llamada "pareja del año" y muchos se siguen cuestionando si lo que tienen es real o solamente una estrategia de publicidad.