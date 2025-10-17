  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: "Caóticas lluvias y sismos"

Mhoni Vidente aseguró que "La carta del Diablo" advierte desastres naturales que impactarán a la Tierra.

Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: Caóticas lluvias y sismos
1 de 10

Mhoni Vidente vuelve a encender las alarmas con sus más recientes predicciones. La famosa astróloga advirtió que la Tierra podría enfrentar fuertes movimientos telúricos e intensas inundaciones, lo que provocó inquietud entre sus seguidores.
Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: Caóticas lluvias y sismos
2 de 10

Con su característico tono enérgico, Mhoni Vidente aseguró que “la tierra se moverá” y que habrá “agua desbordada”, señalando que octubre y noviembre traerán eventos naturales impactantes para distintas zonas.
Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: Caóticas lluvias y sismos
3 de 10

Algo preocupada por la situación que vive México, Mhoni vidente reiteró que “apenas viene lo peor”, enviando bendiciones a Veracruz, Puebla, Hidalgo y otras zonas recientemente afectadas por las intensas lluvias.
Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: Caóticas lluvias y sismos
4 de 10

Mhoni Vidente en sus predicciones explicó que en estos eventos recientes se combinó un frente frío con una vaguada y tormenta, generando un escenario “catastrófico”.
Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: Caóticas lluvias y sismos
5 de 10

“Fue un evento muy raro porque se juntaron el frente frío, la vaguada y la tormenta, fue una cosa catastrófica”, declaró durante su programa en El Heraldo de México, advirtiendo que aún no acababan las afectaciones.
Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: Caóticas lluvias y sismos
6 de 10

Según su lectura de cartas, hay dos huracanes fuertes en perspectiva: uno que partirá del Golfo y otro que atravesará el Caribe hasta Tamaulipas y Texas; al mismo tiempo, Acapulco, Guerrero; Oaxaca y Colima estarían en alerta por lluvias persistentes.

Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: Caóticas lluvias y sismos
7 de 10

Para Mhoni, este tipo de fenómenos no son aislados, sino señales de una etapa energética intensa que exige prepararse.
Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: Caóticas lluvias y sismos
8 de 10

Después de dos huracanes y movimientos climatológicos, “van a seguir las lluvias y los sismos que se van a presentar en diciembre”. Sin embargo, no dio fechas específicas sobre dichos movimientos telúricos.
Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: Caóticas lluvias y sismos
9 de 10

Para ella, diciembre será un mes “totalmente sísmico” y ligado a la llamada carta del Diablo, que junto con las Espadas, anuncia un final energético desafiante.
Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: Caóticas lluvias y sismos
10 de 10

Mhoni Vidente no solo hizo predicciones, sino invitó a actuar en lo espiritual. “Hay que rezar más, tener más comunión con Dios y saber que las cosas se están moviendo por algo”, señaló, recordando que tras lo terrible puede venir algo bueno, y que esa transformación tiene sentido.
Cargar más fotos