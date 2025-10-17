Mhoni Vidente lanza tenebrosa predicción: "Caóticas lluvias y sismos"

Mhoni Vidente vuelve a encender las alarmas con sus más recientes predicciones. La famosa astróloga advirtió que la Tierra podría enfrentar fuertes movimientos telúricos e intensas inundaciones, lo que provocó inquietud entre sus seguidores.
Con su característico tono enérgico, Mhoni Vidente aseguró que “la tierra se moverá” y que habrá “agua desbordada”, señalando que octubre y noviembre traerán eventos naturales impactantes para distintas zonas.
Algo preocupada por la situación que vive México, Mhoni vidente reiteró que “apenas viene lo peor”, enviando bendiciones a Veracruz, Puebla, Hidalgo y otras zonas recientemente afectadas por las intensas lluvias.
Mhoni Vidente en sus predicciones explicó que en estos eventos recientes se combinó un frente frío con una vaguada y tormenta, generando un escenario “catastrófico”.
“Fue un evento muy raro porque se juntaron el frente frío, la vaguada y la tormenta, fue una cosa catastrófica”, declaró durante su programa en El Heraldo de México, advirtiendo que aún no acababan las afectaciones.
Según su lectura de cartas, hay dos huracanes fuertes en perspectiva: uno que partirá del Golfo y otro que atravesará el Caribe hasta Tamaulipas y Texas; al mismo tiempo, Acapulco, Guerrero; Oaxaca y Colima estarían en alerta por lluvias persistentes.
Para Mhoni, este tipo de fenómenos no son aislados, sino señales de una etapa energética intensa que exige prepararse.
Después de dos huracanes y movimientos climatológicos, “van a seguir las lluvias y los sismos que se van a presentar en diciembre”. Sin embargo, no dio fechas específicas sobre dichos movimientos telúricos.
Para ella, diciembre será un mes “totalmente sísmico” y ligado a la llamada carta del Diablo, que junto con las Espadas, anuncia un final energético desafiante.
Mhoni Vidente no solo hizo predicciones, sino invitó a actuar en lo espiritual. “Hay que rezar más, tener más comunión con Dios y saber que las cosas se están moviendo por algo”, señaló, recordando que tras lo terrible puede venir algo bueno, y que esa transformación tiene sentido.