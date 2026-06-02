"A punto de morir": Jorge Ortiz de Pinedo enciende las alarmas

En días recientes el nombre del actor y comediante, Jorge Ortiz de Pinedo, ha estado en las principales portadas de los medios de la farándula por los rumores de su muerte, lo cual afortunadamente se trató de una noticia falsa.
Ahora se reveló que el protagonista de "Una familia de diez" pasó por un complicado momento de salud.
La periodista de espectáculos, Flor Rubio, compartió un video en el que habló de los problemas de salud que enfrentó Jorge Ortiz de Pinedo. Al parecer los hechos ocurrieron la semana pasada, justo cuando trascendió que el comediante había fallecido.
De acuerdo con la titular de "Venga La Alegría", Jorge Ortiz de Pinedo luce muy bien, pero hace una semana atravesó por una situación "muy grave en la que estuvo a punto de perder la vida".
En este sentido se detalló que el protagonista de "Doctor Cándido Pérez" y "Una familia de diez" concedió una entrevista en la que dijo que la semana pasada se sintió "medio raro" y le realizaron unos estudios en los que se descubrió que una arteria estaba a punto de cerrarse.
“Me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse. Entonces, me hicieron una angioplastia y heme aquí. Esto fue el lunes pasado”, contó.
Finalmente, Flor Rubio, una de las referentes del espectáculo en México, indicó que la salud de Jorge Ortiz de Pinedo no se complicó gracias a que se atendió a tiempo. La conductora señaló que el comediante estuvo a punto de sufrir un infarto.
"Se atendió a tiempo, porque un cateterismo se realiza cuando una arteria está a punto de cerrarse y te vas a infartar. Lo que hizo es prevenir un infarto, estaba a punto de infartarse en Monterrey”, indicó.
Jorge Ortiz de Pinedo es un famoso actor, comediante y productor que ha realizado gran parte de su carrera en los pasillos de Televisa.
El actor de 78 años de edad ha destacado por sus actuaciones en "La escuelita VIP", "Una familia de diez", "Doctor Cándido Pérez" y "Cero en conducta".