Drake Bell dudaría de su paternidad con su novia, tras presunta infidelidad

Una nueva ola de especulaciones rodea al cantante y actor Drake Bell, luego de que diversos reportes de la prensa de espectáculos señalaran que estaría atravesando una complicada situación personal relacionada con su pareja, la modelo y productora mexicana Ela Vidal.
Las versiones comenzaron a cobrar fuerza en los últimos días tras la publicación de declaraciones atribuidas a una fuente cercana a la pareja, quien aseguró que el exprotagonista de "Drake & Josh" estaría enfrentando una crisis emocional derivada de una presunta infidelidad.
De acuerdo con la información difundida, el conflicto habría surgido después de que Bell descubriera conversaciones entre Ela Vidal y un hombre identificado como Aitor García. Según la fuente citada, el hallazgo habría provocado tensiones importantes dentro de la relación.
La misma persona afirmó que el artista recibió con entusiasmo la noticia de un supuesto embarazo de su pareja, ya que la llegada del bebé representaría la oportunidad de convertirse en padre por segunda ocasión, tras su relación con Janet Von Schmeling.
Sin embargo, las dudas habrían comenzado a surgir posteriormente. "Drake está destrozado. Él estaba muy ilusionado con la llegada del bebé", aseguró la fuente, según la publicación difundida por medios especializados en entretenimiento.
Las declaraciones también señalan que el cantante comenzó a cuestionar distintos aspectos de su relación sentimental luego de encontrar mensajes que despertaron sospechas. "Encontró mensajes y conversaciones que lo hicieron dudar de muchas cosas", sostuvo la misma persona.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la afirmación relacionada con la supuesta paternidad del bebé que espera Ela Vidal. "Ahora no sabe si realmente el hijo que espera Ela es suyo", indicó la fuente citada por el medio.
Además, el informante aseguró que Bell estaría atravesando un periodo emocional particularmente complejo. "Está atravesando una depresión muy fuerte por todo lo que está pasando", afirmó. No obstante, estas declaraciones no han sido respaldadas por pruebas públicas ni confirmadas por los involucrados.
Hasta ahora, Drake Bell y Ela Vidal han optado por mantener silencio respecto a las versiones que circulan en redes sociales y medios de entretenimiento. Ninguno de los dos ha emitido comunicados o declaraciones para aclarar la situación.
Ela Vidal es conocida en México por su trabajo como modelo, compositora, empresaria y productora. Aunque durante un tiempo ambos intentaron mantener su romance alejado de la atención mediática, con el paso de los meses comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos públicos y publicaciones compartidas en redes sociales.
Por el momento, todo permanece en el terreno de la especulación. Mientras los rumores continúan generando conversación entre seguidores y medios de espectáculos, se espera que alguno de los protagonistas decida pronunciarse para confirmar o desmentir las versiones que han colocado nuevamente a Drake Bell en el centro de la atención mediática.