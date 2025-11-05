Galilea Montijo anuncia inesperada muerte en el programa Hoy

En una de las recientes transmisiones, los conductores del "programa Hoy" expresaron su tristeza por el momento personal que está pasando el actor de telenovelas, José Ron.
El galán de televisión sufrió la muerte de su perrita, Kiara, y la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.
Los primeros en tomar la palabra fueron Tania Rincón y Raúl "Negro" Araiza, quienes recordaron que José Ron era bastante unido a su perrita, Kiara.
Ambos coincidieron en que el músico siempre viajaba junto a su mascota y la presumía en cada oportunidad que tenía.
Después de escuchar a sus compañeros, Galilea Montijo, una de las máximas referentes del matutino de San Ángel, dijo que el protagonista de la telenovela "Papás por siempre" está pasando por un fuerte dolor.
Finalmente, Andrea Legarreta, titular del "programa Hoy", le dijo a José Ron que le enviaba un fuerte abrazo ante la muerte de su compañera de vida, Kiara.
Las demás conductoras también se solidarizaron con el actor y músico.
El pasado fin de semana, ante sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, José Ron compartió un desgarrador mensaje para darle el último adiós a su perrita, Kiara.
Ante el anuncio, el elenco del "programa Hoy" le expresó todo su apoyo a su compañero en Televisa.
El actor mexicano José Ron continúa consolidándose como una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión latinoamericana.
Desde sus inicios en los años 2000, José Ron ha protagonizado múltiples telenovelas que lo han convertido en uno de los galanes más populares de la pantalla chica.
Además de su carrera en la actuación, José Ron también ha mostrado su faceta artística en la música, ya que toca la batería y ha formado parte de un grupo musical, dejando ver que su talento va más allá de los foros de televisión.