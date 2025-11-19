Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida

Hace unos años la joven cantante, Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal, se sinceró en una entrevista al revelar que su primer crush fue el famoso galán de telenovelas, William Levy.
Recientemente, William Levy reaccionó a las declaraciones que hizo la intérprete de "En realidad" y "Qué agonía".
En una plática, la hija menor de Pepe Aguilar aseguró que el actor nacido en Cuba, William Levy, fue su primer amor.
La cantante reveló que cuando tenía ocho años veía las telenovelas del famoso y lo veía como un "príncipe".
En su reciente visita a México, William Levy, protagonista de las telenovelas "Sortilegio" y "Triunfo del amor", fue cuestionado sobre la revelación que hizo hace un tiempo la joven cantante, Ángela Aguilar.
El galán de telenovelas aseguró que no sabía del mensaje que le mandó la intérprete de música regional mexicana.
En una entrevista compartida por el matutino "Sale El Sol", William Levy de 45 años de edad dijo que no había visto el video donde Ángela Aguilar aseguraba que fue su primer crush.
Ante esta situación el también actor de cine le mandó un saludo a la cantante y a toda su familia.
"No había visto ese video. Le mando besos a todos, a ella (Ángela Aguilar) y a la familia", declaró el galán de telenovelas.
En otra parte de la plática, William Levy dijo que Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, es muy talentosa y ha tenido una excelente carrera.
"Una chica muy talentosa. Sabe lo que está haciendo, es muy inteligente", dijo el actor.
El actor nacido en Cuba aseguró que la cantante tiene una buena carrera, destacando su profesionalismo e inteligencia.