Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida

William Levy reaccionó tras conocer que fue el primer amor de la vida de Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
1 de 12

Hace unos años la joven cantante, Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal, se sinceró en una entrevista al revelar que su primer crush fue el famoso galán de telenovelas, William Levy.
Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
2 de 12

Recientemente, William Levy reaccionó a las declaraciones que hizo la intérprete de "En realidad" y "Qué agonía".

Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
3 de 12

En una plática, la hija menor de Pepe Aguilar aseguró que el actor nacido en Cuba, William Levy, fue su primer amor.

Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
4 de 12

La cantante reveló que cuando tenía ocho años veía las telenovelas del famoso y lo veía como un "príncipe".

Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
5 de 12

En su reciente visita a México, William Levy, protagonista de las telenovelas "Sortilegio" y "Triunfo del amor", fue cuestionado sobre la revelación que hizo hace un tiempo la joven cantante, Ángela Aguilar.
Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
6 de 12

El galán de telenovelas aseguró que no sabía del mensaje que le mandó la intérprete de música regional mexicana.
Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
7 de 12

En una entrevista compartida por el matutino "Sale El Sol", William Levy de 45 años de edad dijo que no había visto el video donde Ángela Aguilar aseguraba que fue su primer crush.
Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
8 de 12

Ante esta situación el también actor de cine le mandó un saludo a la cantante y a toda su familia.

Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
9 de 12

"No había visto ese video. Le mando besos a todos, a ella (Ángela Aguilar) y a la familia", declaró el galán de telenovelas.

Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
10 de 12

En otra parte de la plática, William Levy dijo que Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, es muy talentosa y ha tenido una excelente carrera.
Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
11 de 12

"Una chica muy talentosa. Sabe lo que está haciendo, es muy inteligente", dijo el actor.

Ángela Aguilar revela que William Levy fue el primer amor de su vida
12 de 12

El actor nacido en Cuba aseguró que la cantante tiene una buena carrera, destacando su profesionalismo e inteligencia.

