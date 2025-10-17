¿La mejor pagada? Milagro Flores presume aumento salarial

La reconocida presentadora de televisión Milagro Flores ha generado revuelo en redes sociales tras presumir que recibió un aumento salarial dentro del canal para el que trabaja.
Milagro Flores compartió con entusiasmo la noticia a través de sus plataformas digitales, donde dejó entrever su satisfacción por el reconocimiento a su trabajo y trayectoria.
La presentadora publicó varias fotografías desde la oficina del periodista Eduardo Maldonado, propietario del canal HCH.
En la publicación, Milagro Flores agradeció a Eduardo Maldonado, el canal de televisión, Dios y su familia, por todo lo bueno que está pasando en su carrera.
Milagro Flores también compartió una fotografía de su contrato, mismo que hace constancia del aumento salarial que recibió.
Aunque no reveló el monto del incremento, la conductora aseguró que este ajuste representa una muestra de confianza y valoración por parte de la empresa, luego de varios años de mantenerse como una de las presentadoras más queridas del público.
Los comentarios no se hicieron esperar, y mientras muchos felicitaron a Milagro por su logro profesional, otros aprovecharon para destacar su carisma y el esfuerzo que ha demostrado en cada proyecto dentro del canal.
Para nadie es un secreto que Milagro Flores se ha convertido en la imagen femenina más popular de ese canal de televisión.
Con su reciente romance con Supremo, Milagro Flores se ha posicionado en redes sociales como una de las más queridas por la comunidad digital.
Con este reconocimiento económico, Milagro Flores reafirma su éxito dentro de HCH y demuestra que el esfuerzo, la disciplina y la conexión con el público pueden abrir nuevas puertas en el competitivo mundo de la televisión hondureña.