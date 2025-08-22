¡Una locura!, así fueron los momentos icónicos del partido entre tiktokers

La noche histórica del partido de fútbol disputado entre los tiktokers hondureños y salvadoreños fue todo un acontecer nacional. Más de 15 mil personas asistieron con gran emoción para disfrutar el encuentro deportivo que se tornó en un verdadero show. Siendo Milagro Flores y Supremo los principales protagonistas con su comportamiento romántico en su etapa de conocerse.