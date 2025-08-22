¡Una locura!, así fueron los momentos icónicos del partido entre tiktokers

La noche histórica del partido de fútbol disputado entre los tiktokers hondureños y salvadoreños fue todo un acontecer nacional. Más de 15 mil personas asistieron con gran emoción para disfrutar el encuentro deportivo que se tornó en un verdadero show. Siendo Milagro Flores y Supremo los principales protagonistas con su comportamiento romántico en su etapa de conocerse.
Asimismo, Las Catrachas deleitaron al público con sus sensuales bailes al ritmo del raspe.
El tiktoker Chauder Morazán dio un show al inicio del partido al tirarse al suelo sin camisa en el centro de cancha. El joven comediante se mostró muy contento y se puso a bailar mientras el público le gritaba.
Por su parte, el mediocampista Raphinha conmovió al arrodillarse para hacer una oración antes de iniciar el partido.
Los hondureños disfrutaron de principio a fin entre risas, fotografías y abrazos en todas las localidades.
La More se lució como guardameta de la selección catracha y contagió con su energía.
Alinne Fonseca saludó a sus fanáticos desde la cancha.
El show también ocurrió cuando un individuo fue arrestado por la Policía Municipal tras mostrar conductas inapropiadas.
Supremo, Mr JC y El Barbarito celebraron al máximo