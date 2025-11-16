Lipstickfables lanza dardo a Supremo: “Busca terapia”

La creadora de contenido hondureña Ana Alvarado lanzó un fuerte mensaje al influencer Supremo durante una reciente transmisión de su programa El Lengüetazo, donde lo instó públicamente a buscar ayuda psicológica. ¿Qué la llevó a hablarle con tanta firmeza ante miles de espectadores?
El comentario surgió mientras Ana conversaba junto a su esposo, Jorge Cordero, y otra panelista, en un episodio donde analizaron el comportamiento de varios creadores de contenido hondureños, incluyendo al polémico participante de La casa de Yeik.
Desde el inicio, Ana adoptó un tono directo y sin rodeos, señalando que su experiencia en redes le permitía aconsejar incluso a quienes la han criticado. Fue entonces cuando recordó algo que ya le había dicho antes a Supremo.
"Es un niño, te voy a dar un consejo sano. Yo te lo dije hace días ya: si la gente siguiera mis consejos, porque yo ya soy un dinosaurio, una vieja, una anciana, como ustedes mismos me dicen, les iría mejor", comentó la creadora de contenido como preámbulo al mensaje central.
Acto seguido, dirigió su atención directamente a él, con un mensaje que mezcló preocupación y crítica sobre, según ella, la forma en que él se proyecta en Internet.
"Buscá terapia. Tenés suficiente dinero para pagar un terapeuta. Vos sos una persona que tiene muchos problemas y traumas, que actúa de una manera que pensás que es normal, ese trato que le das a la gente, y pensás que toda mujer te va a estar aguantando", expresó sin titubeos.
Para Ana, buscar ayuda profesional no solo beneficiaría la vida personal del influencer, sino también la manera en que se relaciona con el público y con las mujeres que lo rodean.
Reiteró que, si Supremo realmente desea mejorar su vida, la terapia sería la mejor “inversión”, especialmente considerando la fuerte carga emocional que él mismo ha expuesto recientemente.
Sus declaraciones llegan en un contexto en el que Supremo ha ganado notoriedad en el reality La casa de Yeik, donde sus comentarios y confrontaciones han generado intensos debates entre seguidores.
Tanto Ana como Supremo han protagonizado polémicas en el pasado, lanzándose comentarios e indirectas en redes, por lo que este nuevo llamado público no pasó desapercibido entre los internautas.
Las reacciones no se hicieron esperar, muchos usuarios respaldaron las palabras de Ana: “Por culpa de Supremo le vamos a dar la razón a Ana”, “Ana diciendo verdades, pero muchos no están listos para esta conversación”, y “Toda la verdad”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.
El comentario volvió a encender las redes sociales, especialmente porque Ana y Supremo han tenido confrontaciones constantes en las últimas semanas.