Kate Winslet a los 50: el discurso de una estrella que abraza la belleza real

Y por si fuera poco, el 24 de diciembre llega a Netflix "Goodbye June", uno de los proyectos más personales de Kate Winslet, quien debuta en la dirección con este drama familiar ambientado en la Navidad. La historia gira en torno a una familia que se reúne durante las fiestas cuando la salud de la madre, June (Helen Mirren), enfrenta un giro inesperado. Ante la amenaza de la pérdida, la matriarca decide tomar el control de su destino con humor y franqueza, obligando a sus cuatro hijos y a su esposo a replantear sus vínculos.