Kate Winslet a los 50: el discurso de una estrella que abraza la belleza real

Un Óscar, cinco Globos de Oro, cinco Premios BAFTA, dos Premios Emmy y su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood avalan la carrera profesional de una actriz considerada una de las mejores de su generación. Kate Winslet cumple h50 años con una trayectoria impecable, donde ha buscado siempre la autenticidad. Cinco películas resumen su éxito.
Estrenada en 1994, “Criaturas celestiales” del director Peter Jackson se ha considerado, más de treinta años después, la plataforma de lanzamiento de ambos profesionales. Este “true crime”, que cuenta la historia de dos adolescentes (Kate y Melanie Lynskey) cuya relación cerrada con fantasías oscuras acaba con el asesinato de la madre de una de ellas, no arrasó en taquilla, pero convenció a la crítica, que no se equivocó y no quitó ojo al talento del director y de aquella jovencísima Kate Winslet.
“Sentido y sensibilidad” fue la primera película rodada en inglés por el cineasta Ang Lee. Esta historia de Jane Austen llevada a la pantalla, con un equilibrio calificado por la crítica como perfecto entre el drama y la comedia, reflejó el auténtico espíritu de la escritora y se convirtió automáticamente en un clásico, tal y como lo fue el libro. La película fue nominada en siete categorías a los Óscar, y supuso la primera nominación para Kate Winslet como Mejor actriz de reparto.
La imparable carrera de Kate Winslet llegó a su cénit con “Titanic” (James Cameron, 1997). Esta estremecedora historia se convirtió en un auténtico fenómeno cinematográfico logrando más de 100 premios internacionales. Fue la película más vista a nivel mundial durante doce años, catapultando para siempre a sus protagonistas, y Kate se convirtió, junto a Leonardo DiCaprio, en una estrella indiscutible, aunque el Óscar llegaría para ambos en otra ocasión.
Pasados 10 años del éxito fulgurante de “Titanic”, la carrera de Kate Winslet no dejó de sumar proyectos, y llegaron a sus manos, en el mismo año, dos papeles que ampliarían la mirada de su trabajo como actriz: “Revolutionary Road” (Sam Mendes, 2008) y “El lector” (Stephen Daldry, 2008).
Con “Revolutionary Road”, volvía a ser pareja en la ficción de DiCaprio. El personaje que interpreta Kate, caracterizado por una importante complejidad psicológica, expresa la fuerte atracción sexual que siente por su esposo, que se contradice con la claustrofobia que siente por su matrimonio en un entorno opresivo. La interpretación de Winslet fue muy celebrada por la crítica cinematográfica, por arriesgar y acertar con un papel tan complejo y profundo. La industria la premió con su primer Globo de Oro como Mejor actriz dramática.
Pero el Óscar llegó con su interpretación de Hannah Schmitz en “El lector”, basada en la exitosa novela de Bernhard Schlink. Le valió también el Globo de Oro a Mejor actriz dramática y el Premio BAFTA, entre otros galardones. La historia narra la relación de Hannah con un adolescente, Michael, al que pide que le lea y con el que acaba teniendo una relación erótica.
Con un recorrido tan deslumbrante, a Kate Winslet le han ido lloviendo las propuestas, pero en toda carrera artística hay deseos que no se cumplen solos. La actriz británica sabía que el director Danny Boyle, responsable de “Slumdog Millionaire” (2008), entre otros éxitos, preparaba un biopic sobre Steve Jobs. Enamorada del personaje real de Joanna Hoffman, responsable de marketing y confidente de Steve Jobs, envió una fotografía vestida como Hoffman. El papel fue suyo. La película “Steve Jobs”, protagonizada por Michael Fassbender, se estrenó en 2015, y Kate Winslet obtuvo el Globo de Oro y el Premio BAFTA como Mejor actriz de reparto, y consiguió su séptima nominación al Óscar.
La trayectoria de Kate Winslet sigue imparable. Ha protagonizado miniseries y largometrajes que han sido reconocidos con premios y distinciones. Le han otorgado importantes reconocimientos: en 2012, la Reina Isabel II de Inglaterra la nombró Comendadora de la Orden del Imperio Británico, y la revista TIME la incluyó dentro de las 100 personas más influyentes del mundo en 2009 y en 2021.
Y por si fuera poco, el 24 de diciembre llega a Netflix "Goodbye June", uno de los proyectos más personales de Kate Winslet, quien debuta en la dirección con este drama familiar ambientado en la Navidad. La historia gira en torno a una familia que se reúne durante las fiestas cuando la salud de la madre, June (Helen Mirren), enfrenta un giro inesperado. Ante la amenaza de la pérdida, la matriarca decide tomar el control de su destino con humor y franqueza, obligando a sus cuatro hijos y a su esposo a replantear sus vínculos.
Winslet interpreta a Julia, una de las hijas, mientras que Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough y Timothy Spall completan el núcleo familiar. El elenco también incluye a Stephen Merchant, Fisayo Akinade, Jeremy Swift y Raza Jaffrey. El guion está escrito por Joe Anders, hijo de Winslet que tiene 21 años de edad. La actriz confesó en entrevista que no podía imaginar a otra persona dirigiendo la historia: “Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el estómago al pensar que otro llevaría su texto a la pantalla”, declaró a Deadline.
En 2024 se estrenó la película documental “Kate Winslet: en busca de lo auténtico”, dirigida por Claire Duguet. En ella se hace un recorrido por la vida de la actriz británica, sobre cómo pasó de pertenecer a una familia de clase obrera y comenzar con papeles “para gordas” a alcanzar su éxito rotundo. Un camino transitado por la actriz en el que no han faltado sus declaraciones acerca del respeto hacia el cuerpo y su objetivo de alcanzar una carrera profesional consistente, metas ampliamente conseguidas a sus recién cumplidos 50 años.