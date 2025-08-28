Jorge Cordero a Cesia Mejía: "hipócrita y convenenciera"

Los nombres de Jorge Cordero, panelista de "El Lengüetazo" y Cesia Mejía, periodista de HCH, han llamado la atención en las últimas horas tras una ola de tiraderas.
Todo inició luego de que Milagro Flores pidió a Fancony que le diera un golpe a Jorge Cordero de su parte después del partido de tiktokers.
Ante esto, Cesia Mejía reaccionó apoyando la petición de Milagro Flores, asegurando de que muchas personas quisieran eso, para que Cordero aprenda a respetar a las mujeres.
"Milagro dijo que le dieran a Cordero un golpe de parte de ella, yo creo que no es la única, muchos quisiéramos que le dieran demasiados golpes, por hablar tan mal de las mujeres y no medirse la boca, como les decía el otro día hay que pensar que tienen hermanas, que tienen hijas", dijo Cesia Mejía.
De inmediato, usuarios en redes sociales, no dudaron en sacar un video donde aparentemente en una batalla de TikTok, el hermano de Cesia Mejía atacaba a Supremo y le deseaba una enfermedad a su hijo.
Ante esto, Jorge Cordero no se quedó callado y respondió a Cesia Mejía tachándola de "hipócrita y convenenciera".
"Es que se nota la diferencia cuando Jorge Cordero por decirle santa paloma dicen que yo soy lo peor, que ella también se incluye para que me den golpe, pero cuando es el hermano de ella, entonces no, eso se llama convenenciero, eso se llama hipócrita", inició diciendo Cordero.
"Hacen campaña de odio para que digan, Jorge Cordero es malo, por qué, por decirte la verdad, porque de esto es lo que trabajamos de chismes, tú no trabajas en esto, tú trabajas en periodismo profesional y te metes en chisme, entonces es hipocresía", concluyó.
Hata el momento, Cesia Mejía no ha respondido a las declaraciones de Jorge Cordero.
De esta manera, Jorge Cordero y Ana Alvarado enfrentan una nueva polémica con su podcast "El Lengüetazo".