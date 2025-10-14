Jennifer Funes tilda de “burla” la canción de Milagro Flores

Jennifer Funes es una cantante, presentadora de televisión y locutora, reconocida en la farándula hondureña por su estilo directo y su sobrenombre "La más dura de Honduras", quien ha lanzado un contundente mensaje a una de las personas más virales de Honduras, Milagro Flores.
Y es que Milagro Flores lanzó, recientemente, su nuevo tema musical, el cual se titula "Quema (TAKI TAKI)", una colaboración con Charan y Musica pal barrio, que acumula más de 172 mil visitas en tres días en YouTube.
Una de las frases de la canción de Milagro Flores que ha desatado la polémica es: "De Honduras yo soy la más dura...", misma que Jennifer no dudó en responder, ya que algunos usuarios de redes sociales "notaron" que se llevó de encuentro a Funes.
En una de sus historias de Instagram, Jennifer Funes escribió: "De Honduras yo soy la más dura... WTF, ¿así es? JAJA, EL DIABLOOOO". Y continuó: "Primero fue enero antes que febrero, mami, que no se te olvide quién lo hizo primero y quién es quien. No me copien la receta sino saben cocinarla".
Asimismo, Jennifer remató con: prox díganle a quién les escribe esa letra. Que les meta su salsa. No me anden lo mío en nacadas, gracias por participar. ES UNA BURLAAAAAA".
Funes incluso puso una foto de sí misma, y firmó su estado con dedicatoria así: "Att. LA MÁS DURA DE HN. Tu sabeee´ TU MAIII. La Jennifer Funes, la misma de siempre". Esto ha causado un gran revuelo en redes sociales, en donde muchos seguidores de ambas damas han opinado al respecto.
Pero no fue todo, Jenni volvió a arremeter, y esta vez con nombre: "¿Pero por qué me dan ´collab´ con esa ´song´? Todo bien, pero si enero fue antes que feb. ¿Millyflow es lo de ella? ´Well´, quién escriba su prox letra le saque su salsa con su ´nickname´ (sobrenombre), pero no lo mío, códigos y en música ´too´".
Jennifer Funes se mantiene publicando estados relacionados a esta acontecimiento, en donde incluso exhibe a personas que le escriben al privado para burlarse de ella. "No sean inventados ni hipócritas. Gracias por participar a todos, muaahks, quienes tiren me importan 0".
Milagro Flores no ha respondido a lo dicho por Jennifer, pues, por ahora, solo se ha referido a que su canción está número uno en tendencias en Música en la plataforma YouTube, incluso es viral en TikTok con la tendencia de baile que la misma "Millyflow" ha creado.
"¿Quién es ´La más dura de Honduras´?", ahora ese es el debate en los internautas que están al pendiente de ambas, en donde también han aprovechado para resaltar a otros personajes nacionales: "La más dura de las dos es Alejandra Rubio porque sí se le entiende a lo que canta y en la canción no enseña mucho, es más lo que canta".