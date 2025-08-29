Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
Hay signos que están padeciendo de molestias estomacales, vigilen su dieta.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Desconfía de los regalos de extraños y no te dejes deslumbrar por el dinero fácil, nadie regala nada sin esfuerzo y podrían aprovecharse de tu buena fe y tu confianza en la honestidad de las personas.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La conjunción astral facilitará un día muy propicio para presentar proyectos y planificar grandes diseños e ideas. En cuanto a la salud, vigila tu dieta ya que las molestias que sufres se deben probablemente a tu mala alimentación.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Vives con ilusión ante algún proyecto que acabas de comenzar y que te parece muy importante. Seguramente sea así, pero no permitas que condicione por completo el resto de tu vida, porque mucha gente no lo entenderá.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Debes dejar de criticar en voz alta a los demás, porque no sabes hasta qué punto te perjudica, en especial en el trabajo, donde puedes hacer que los problemas se descontrolen a causa de esa actitud.
LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy te costará enfrentarte al trabajo. Tendrás la posibilidad de limitarte a ordenar papeles encima de la mesa y hacer unas cuantas llamadas. Mañana será otro día y seguro que lo afrontas con más energía.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el amor, disfrutarás de un gran encanto que atraerá al sexo contrario; te divertirás tanto si eres casado como soltero. Encontrarás la estabilidad en el trabajo y tendrás nuevas relaciones muy gratificantes.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Aunque en el ámbito profesional encontrarás mucho agobio, te las arreglarás para lograr una perfecta organización y eficacia. Te plantearás tomarte unos días de descanso, pero mejor si vas acompañado.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). En el terreno de la salud, deberías plantearte seriamente comenzar esa dieta que llevas tanto tiempo aplazando. Aparte de eso, tras la etapa de cambios que has vivido últimamente, empezarás, por fin, a disfrutar de la tranquilidad que tanto buscabas.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Pueden surgir conflictos familiares y peleas no deseadas, a las que no debes conceder demasiada importancia para evitar mayores distanciamientos. Procura ceder y el tiempo lo arreglará todo. Cuidado con los problemas digestivos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu estado de ánimo estará entre lo inquieto, lo nervioso y lo irritable, posiblemente por problemas relacionados con tu pareja o la familia; te refugiarás en el trabajo y te irá bien en ese terreno.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Estás en uno de los mejores momentos sentimentales que recuerdas; tu pareja te demuestra su amor y tú correspondes en todo. Surgirán algunos problemillas sin importancia a consecuencia de tu falta de prudencia.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las molestias físicas tienden a desaparecer, pero tu estado de debilidad puede llevarte a sufrir algún tipo de percance, como un resbalón o una caída, por lo que deberás extremar las precauciones tanto en casa como en la calle.