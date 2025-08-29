  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • 29 de agosto de 2025 a las 06:41 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

Hay signos que están padeciendo de molestias estomacales, vigilen su dieta.

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Desconfía de los regalos de extraños y no te dejes deslumbrar por el dinero fácil, nadie regala nada sin esfuerzo y podrían aprovecharse de tu buena fe y tu confianza en la honestidad de las personas.

Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). La conjunción astral facilitará un día muy propicio para presentar proyectos y planificar grandes diseños e ideas. En cuanto a la salud, vigila tu dieta ya que las molestias que sufres se deben probablemente a tu mala alimentación.

Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Vives con ilusión ante algún proyecto que acabas de comenzar y que te parece muy importante. Seguramente sea así, pero no permitas que condicione por completo el resto de tu vida, porque mucha gente no lo entenderá.

Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Debes dejar de criticar en voz alta a los demás, porque no sabes hasta qué punto te perjudica, en especial en el trabajo, donde puedes hacer que los problemas se descontrolen a causa de esa actitud.
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy te costará enfrentarte al trabajo. Tendrás la posibilidad de limitarte a ordenar papeles encima de la mesa y hacer unas cuantas llamadas. Mañana será otro día y seguro que lo afrontas con más energía.
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el amor, disfrutarás de un gran encanto que atraerá al sexo contrario; te divertirás tanto si eres casado como soltero. Encontrarás la estabilidad en el trabajo y tendrás nuevas relaciones muy gratificantes.
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Aunque en el ámbito profesional encontrarás mucho agobio, te las arreglarás para lograr una perfecta organización y eficacia. Te plantearás tomarte unos días de descanso, pero mejor si vas acompañado.
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). En el terreno de la salud, deberías plantearte seriamente comenzar esa dieta que llevas tanto tiempo aplazando. Aparte de eso, tras la etapa de cambios que has vivido últimamente, empezarás, por fin, a disfrutar de la tranquilidad que tanto buscabas.
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Pueden surgir conflictos familiares y peleas no deseadas, a las que no debes conceder demasiada importancia para evitar mayores distanciamientos. Procura ceder y el tiempo lo arreglará todo. Cuidado con los problemas digestivos.
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu estado de ánimo estará entre lo inquieto, lo nervioso y lo irritable, posiblemente por problemas relacionados con tu pareja o la familia; te refugiarás en el trabajo y te irá bien en ese terreno.
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Estás en uno de los mejores momentos sentimentales que recuerdas; tu pareja te demuestra su amor y tú correspondes en todo. Surgirán algunos problemillas sin importancia a consecuencia de tu falta de prudencia.
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las molestias físicas tienden a desaparecer, pero tu estado de debilidad puede llevarte a sufrir algún tipo de percance, como un resbalón o una caída, por lo que deberás extremar las precauciones tanto en casa como en la calle.
Cargar más fotos