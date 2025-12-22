Horóscopo de hoy, 22 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Hoy es un día para que hables de forma directa para pedir el respeto que mereces y elegir vínculos más sanos..
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La familia y las personas queridas te reclaman tiempo en estos días; nada de llevarte trabajo a casa, necesitas descansar y desconectar. Quizá sea el momento de planificar unas vacaciones en compañía de los tuyos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás el tiempo y el entorno ideal, probablemente asociado a los días de vacaciones navideños, para recapacitar, pensar en lo que estás haciendo con tu vida y hacia dónde quieres dirigirla. Quizá tomes decisiones radicales.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Asuntos pendientes en el terreno económico se convertirán en el centro de tus pensamientos. Le seguirás dando vueltas, pero sabes que el tiempo se acaba, y debes decidirte a resolverlo. Conseguirás hoy la ayuda adecuada para ello.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Vivirás una temporada tranquila en el aspecto laboral, sin grandes altibajos, aunque con posibilidades de ampliar tus experiencias con viajes e incluso estancias en el extranjero que podrían proporcionarte ideas para mejorar bastante en un futuro inmediato.
LEO (23 julio - 22 agosto). No esperes demasiada ayuda en el trabajo; tendrás que solucionar solo los problemas que te vas a encontrar. Tu excesivo afán a la hora de organizar las tareas puede herir los ánimos de cualquiera. En estos casos, delegar sería una buena idea.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las tensiones acumuladas en los últimos días producirán en ti un desgaste nervioso que pueden repercutir en tu forma física. Los planes para hoy pueden verse alterados por ello, aunque te vendrá bien dar largos paseos.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tu tendencia a la doble personalidad puede jugarte hoy una mala pasada, porque no puedes estar encantador con algunas personas y a la gresca con otras, sobre todo si aquí se incluye tu pareja. Dolores de cabeza al final de la jornada.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Buena parte de tus preocupaciones comenzarán a girar alrededor de tu salud y puesta a punto, el dinero para no será un problema en cuanto a la búsqueda de médicos ni diagnósticos, porque de una u otra manera conseguirás los recursos necesarios.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Te mostrarás irritable en tu entorno profesional y tu estado anímico terminará cayendo por los suelos si no haces nada por remediarlo. Intenta ser más amable y cariñoso, y las cosas pueden tornarse más llevaderas y positivas para todos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Económicamente las cosas te van bien, y esto puede hacer pensar a algunos que no precisas mejorar tu sueldo, cuando precisamente el ritmo de trabajo se incrementa sin cesar. Tendrás que luchar por lo tuyo de forma franca y abierta.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Pese a que disfrutas de un gran momento sentimental y tu pareja te apoya en todo, pueden surgir hoy desavenencias bastante graves respecto a la tu familia política. Necesitas pactos para pasar página cuanto antes.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tal vez te estés exigiendo mucho a ti mismo y puedes llegar a explotar con la persona que no se lo merece. Debes buscar un momento adecuado para desconectar, descansar y planear actividades divertidas y relajantes.