Horóscopo de hoy, 17 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • 17 de octubre de 2025 a las 06:45 -
  • Agencia EFE
En el trabajo vas a aprender habilidades nuevas que te llevarán a un ascenso.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Mantendrás hoy conversaciones o negociaciones relativas a tu ámbito profesional y tienes todas las de ganar, aunque para ello debes hacer gala de modestia y no empeñarte en demostrar que eres la persona más inteligente de la reunión.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tienes tendencia a sentirte bien, feliz y alegre, sobre todo en el trabajo, donde disfrutarás de nuevas amistades, en especial con alguna conexión humorística que te harán el trabajo más entretenido y ameno. Buen día para aclarar malos entendidos.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu mal humor repercutirá en tu trabajo y con ello, puedes empeorar la relación con compañeros o con tus superiores. Será un día complicado en este sentido, así que no lo difícil más con otros problemas, por ejemplo en tu casa.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tiempo de la estabilidad sentimental; deberás aprender a disfrutar de este estado sin darle tantas vueltas a las cosas. Muestra una actitud más positiva ante los avatares de la vida, y no te dejes llevar por el tremendismo ante cualquier problema.

LEO (23 julio - 22 agosto). Habrás llegado a la conclusión en los últimos días de que necesitas urgentemente un cambio de look que se acomode a tus ansias renovadas de mejora en el aspecto profesional, en el que surgen numerosos proyectos.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las relaciones sociales te serán muy necesarias si tienes negocios particulares. Un esfuerzo en reuniones, comidas o copas te será muy beneficioso para tus intereses, sobre todo si estás empezando en un sector determinado.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). El trabajo y las actividades más rutinarias van a ser el centro de atención, no tanto porque tú lo quieras sino porque te van a llegar desde arriba una serie de compromisos y responsabilidades que vas a tener que atender con toda la celeridad posible.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Entra el aire fresco del optimismo en tu vida. Vivirás hoy entre buenas noticias, un flujo positivo te llegará de las actividades en las que te desenvuelves, y verás con otros ojos los problemas que te complican la vida.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Puedes sufrir algunas molestias estomacales que, no obstante, pasarán a medida que transcurran los días y vayas solucionando uno por uno esos problemas que, vistos ahora todos juntos, parecen un mundo. Traza un plan razonable y dedica a cumplirlo
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Puede que sientas que todo a tu alrededor se derrumba para volver a emerger renovado. En el trabajo, te someterán a duras pruebas que solventarás. Y en tu relación sentimental se verá alterada con desencuentros que no esperas. Necesitas imponer cierta armonía en tu vida.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Las cosas no vayan quizás todo lo deprisa que quisieras y tienes la impresión de que tus aviones se retrasan, en especial si están ligados a lo amoroso.Aleja los nervios y las prisas de tus pensamientos, porque te espera algo muy bueno este fin de semana.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu tendencia al despiste puede causarte hoy grandes complicaciones, sobre todo si inicias un desplazamiento. Repasa bien los objetos personales y sobre toda la documentación, tanto si es para un viaje o para algún tipo de gestión complicada.
