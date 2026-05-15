Horóscopo de hoy, 16 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Tendrás ocasión de disfrutar de momentos íntimos especiales.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Has superado con creces el estrés de los últimos días, es momento de tomar cierta distancia, pero sin relajarse demasiado. Si estabas pensando en cambiar de casa, puede ser el mejor momento para hacerlo, ahora que estás decidido y con dinero.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Si sigues sin compromiso, no desesperes, piensa un poco y síguele el rastro a esa persona que has conocido el fin de semana. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero lo has pasado bien por momentos y en el fondo te apetece probar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El influjo benéfico de los astros influirá muy positivamente en el abanico de personas con las que te sentirás a gusto; aumentará tu alegría en contacto con los otros, especialmente con la familia en su sentido más amplio.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Deberás cuidar y observar tu organismo en el día de hoy y, si tu salud se resiente de pasados excesos, será hora de concienciarte para acudir a un médico. Es mejor adelantarse a futuros acontecimientos adversos y prevenir.
LEO (23 julio - 22 agosto). Los problemas de salud pueden estropeare un poco día lleno de emociones, posiblemente relacionadas con reuniones o fiestas familiares. Puede que necesites relajare en solitario y volver al grupo cuando estés mejor. Recibirás mucho cariño.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La persona amada te tiene muy agobiado y tú lo pagas con otros terceros. Momento oportuno para disfrutar de actividades deportivas, pero no te enfrentes con los amigos. Los juegos, juegos son. Buen momento para dar los primeros pasos de un trabajo.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Deberías hacer caso a la vena inversora que te asalta en algunos momentos. Aparca un poco tu instinto de conservación y sacarás algún modesto beneficio que te sirva para proporcionarte algún capricho largamente anhelado.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Solucionarás con cierta soltura unos problemas complicados en el trabajo. Puede ser un buen momento para analizar tu situación en la empresa y proponer un ascenso de acuerdo a tus capacidades. Surge un nuevo amor en tu vida.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Las discusiones pueden marcar tu jornada laboral si no controlas tu genio y te empeñas en llevar siempre la razón. Los enfrentamientos vendrán generalmente del sexo opuesto, y en ellos pueden mezclarse cuestiones de índole personal.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu timidez puede confundirse con inseguridad, incluso con indiferencia, por eso, si te gusta una persona y crees que puedes tener posibilidades, es el momento de declararte, dar el primer paso siempre tiene sus ventajas, ya lo verás.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Llega el momento de dar rienda suelta a esas dotes para lo artístico que siempre has notado en tu interior y para las que no has encontrado el cauce adecuado. Unas simples clases de guitarra o pintura te aclararán el panorama.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Podrías acabar hoy una serie de arreglos domésticos pendientes desde hace días; será una buena manera de relajarte tras una semana laboral un tanto complicada. Tendrás ocasión de disfrutar de momentos íntimos especiales.