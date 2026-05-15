Exmúsicos denuncian presuntos abusos de Ramón Ayala Jr.

Ramón Ayala, cantante y líder de Los Bravos del Norte, reaccionó a las acusaciones mediante un comunicado publicado en redes sociales. “Durante las últimas semanas, se han difundido públicamente serias acusaciones y señalamientos relacionados con miembros de mi familia y de nuestra organización. Estas acusaciones han causado un profundo dolor a mí, a mi familia, a nuestro equipo de trabajo ya las muchas personas que me han apoyado a lo largo de mi vida y carrera”, expresó.