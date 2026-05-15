Exmúsicos denuncian presuntos abusos de Ramón Ayala Jr.

La agrupación Los Bravos del Norte y la familia de Ramón Ayala enfrentan una controversia luego de que exintegrantes de la banda presentaran demandas civiles en Texas contra Ramón Ayala Jr., hijo del reconocido músico mexicano.
Los denunciantes lo acusan de presunto hostigamiento, acoso sexual, intimidación y malos tratos ocurridos durante giras de trabajo entre 2025 y 2026.De acuerdo con la información difundida en Estados Unidos, inicialmente se presentó una denuncia civil, aunque posteriormente otros exmúsicos se sumaron al proceso legal, que reclaman una compensación de hasta 25 millones de dólares. Entre los nombres mencionados públicamente como presuntas víctimas figuran Adrián Barajas, Ángel Garza y Eliud González.
Durante una conferencia de prensa transmitida por el programa “Ventaneando”, Toby Buzbee, abogado de los demandantes, aseguró que las presuntas agresiones ocurrieron mientras los músicos trabajaban con la agrupación y compartían espacios como autobuses de gira y camerinos.Según la defensa legal, los denunciantes reportaron conductas relacionadas con presunto abuso sexual, acoso e intimidación atribuidas a Ramón Ayala Jr.
Eliud González, exbajista del grupo, afirmó públicamente que sufrió “maltratos, humillaciones, amenazas y abuso” desde su incorporación a la banda durante la gira “Historia de un final”, entre 2025 e inicios de 2026. “Todos lo miraban y nadie hacía nada por miedo a perder su trabajo”, expresó. “Después de sufrir repetidas agresiones sexuales donde llegó a lastimarme físicamente, intenté hablar con don Ramón Ayala, pero nunca me lo permitieron”, dijo.
Declaró el músico que Junior lo amenazó si hacía publico el acoso sexual. González también aseguró que las presuntas agresiones le provocaron afectaciones físicas y emocionales. Finalmente, Eliud le envió un mensaje a Ramón Ayala padre: “Don Ramón, yo no me merecía esto. Le aseguro que su hijo es culpable de todo lo que se le acusa”.
Aunque las acusaciones están dirigidas principalmente contra Ramón Ayala Jr., la demanda también menciona a Ramón Ayala y a empresas vinculadas con la agrupación.
Toby Buzbee explicó que el cantante fue incluido presuntamente por omisión, debido a que, según los demandantes, habría recibido reportes previos sobre las conductas denunciadas. Por su parte, Eliud González aseguró que intentó hablar directamente con Ramón Ayala, aunque afirmó que nunca se le permitió hacerlo.
Ramón Ayala, cantante y líder de Los Bravos del Norte, reaccionó a las acusaciones mediante un comunicado publicado en redes sociales. “Durante las últimas semanas, se han difundido públicamente serias acusaciones y señalamientos relacionados con miembros de mi familia y de nuestra organización. Estas acusaciones han causado un profundo dolor a mí, a mi familia, a nuestro equipo de trabajo ya las muchas personas que me han apoyado a lo largo de mi vida y carrera”, expresó.
El intérprete señaló que reconoce la gravedad de las acusaciones y manifestó su confianza en que el caso se esclarecerá mediante el proceso judicial correspondiente. “Siempre he creído que la verdad, la justicia y la fe prevalecen, y deposito mi confianza en Dios y en el proceso legal”, añadió. El caso continúa en proceso en tribunales estadounidenses y hasta el momento no existe una sentencia definitiva.