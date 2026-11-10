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Horóscopo de hoy, 10 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
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Una deuda económica te puede complicar el día.

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ARIES (21 marzo - 20 abril).Dispondrás de la energía necesaria para resolver las situaciones más complicadas en tu entorno laboral. Aunque hayas abandonado tus estudios hasta la fecha, quizá sea un buen momento para retomarlos donde los dejaste.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Los nativos de Tauro están de enhorabuena, ya que el entendimiento con su pareja pasará por uno de los mejores momentos. Buenas dosis de energía positiva en forma de sexualidad y amor en partes iguales.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Necesitarás algo de ánimo para tus proyectos, y encontrarás a gente cercana que te los dé, pero también a otras personas que actuarán de abogado del diablo. Ya sabes que en el medio de todo suele estar la virtud y la razón ....

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Llegarás hoy al trabajo con todas las energías intactas, dispuesto a afrontar los retos más exigentes de tus jefes más puntillosos, y además con creatividad y desahogo, lo cual te dará hasta momentos de diversión que no esperabas.

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LEO (23 julio-22 agosto).No deberías distraerte en estos días en el trabajo, porque será evaluado de forma especial; se avecinan cambios muy interesantes y estás en una muy buena situación inicial. Los ánimos no te fallarán.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Día muy favorable para descubrir aspectos de tu personalidad que quienes te tratan más recientemente no conocen. Energía vital y sentimientos extremos compartidos harán que disfrutes a tope de esta jornada con los tuyos.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Alguien nuevo en tu vida te sacudirá el corazón de forma completamente inesperada; no te precipites, podría ser un fogonazo de un día y necesitará de alguna cita a solas para comprobar si todo va por donde tú imaginas.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Comenzarás a notar que el esfuerzo en el terreno de la salud ha merecido la pena, verás que tus cuidados unidos a las terapias te devuelven el bienestar y sobre todo la tranquilidad emocional para buscar momentos de felicidad en cualquier sitio.

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SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Aunque quieres a tu pareja no dejas de coquetear con cualquiera que se te insinúe; es el momento de asumir responsabilidades y demostrar que puedes mantener un compromiso sentimental. Una deuda económica te puede complicar el día.

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CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Vas a conocer a una persona muy influyente que te aportará luz y sabiduría en los asuntos que más se te escapan; déjate guiar y aconsejar y los problemas irán resolviéndose sin darte cuenta. Procura centrarte en el trabajo y no descuides ni un solo detalle.

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ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Inicias una etapa repleta de desafíos personales en la que mostrarás al mundo todo tu potencial, todo lo que puedes aportar a los demás. En el trabajo, van a destacar tus ideas y tus proyectos; y en el amor, otra relación reemplazará a la que tenías.

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PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Se acerca un viaje que prepararás con cierta desgana, ya sea por el destino o por las compañías que te toca, de la cual no eres responsable. Si no tienes otro plan mucho mejor, te compensará salir para hallar nuevas experiencias.

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