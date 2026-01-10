  1. Inicio
Horóscopo de hoy, 10 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 06:00 -
  • Agencia EFE
Buen momento para tomar iniciativas en tu vida, en especial en lo profesional.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Un viaje, una excursión o una visita inesperada harán de este sábado una jornada muy especial, tal vez como la planeabas desde hace tiempo. Las cosas te muy bien sin grandes esfuerzos, con esa magia que a veces no se sabe de dónde sale.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tu ánimo no estará hoy para grandes reuniones, donde el ruido y la algarabía no te permitan expresarte con tranquilidad y naturalidad. Huirás de lo grosero y lo zafio y te gustará compartir tu tiempo con personas interesantes.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Surgen romances, grandes amores y aventuras románticas, tanto si estás libre o en pareja. A pesar del ambiente relajado del trabajo, tú estarás muy activo y liado con tareas pendientes.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Déjate aconsejar por un buen amigo con respecto a un negocio que no te parece muy claro. Mantente alejado de todo tipo de cuestiones financieras o económicas, ya que tu fuerte serán las emociones. En este campo, todo irá sobre ruedas.
LEO (23 julio - 22 agosto). No vas a tener demasiada suerte en general en el día de hoy y es mejor que hagas lo menos posible por cambiarlo. Un día relajado, con el mayor tiempo posible en casa y sin compañía parece lo más adecuado para evitar consecuencias negativas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Debes aprender a compartir con tu pareja todas las preocupaciones y tensiones que te inquietan; no trates de ocultar tu inseguridad porque tu relación saldrá perjudicada. Hablar te ayudará. Tu salud va a mejorar en los próximos días.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Llegan motivos de celebración añadidos. El trabajo puede darte a partir de hoy muchas alegrías, algún tipo de incentivos o cambio de departamento pueden aumentar tus ingresos o tus expectativas en este sentido.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los asuntos de dinero te irán muy bien y enturbiarán tu visión de lo realmente importante. Presta más atención a lo que sucede delante de tus narices, que, aunque no lo valores, es lo que afecta a las personas que te quieren.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Serán muy fructíferos los encuentros o charlas intelectuales; no dejes escapar cualquier oportunidad que te saque de casa y de la rutina profesional. Pondrás en marcha alguna ocurrencia para ganar algo más de dinero. No te agobies con obligaciones inventadas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Con la salud no puedes jugar y te darás cuenta de ello hoy. Te sentirás algo pachucho en un momento determinado del día y si rebobinas entenderás rápidamente el porqué. Deberás tomar las medidas adecuadas y seguro que empiezan por la comida.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Te entrará la necesidad de cortar por lo sano y conocer nuevos mundos, aunque sea de vacaciones: Aprovecharás esta corriente de positividad para crecer en lo personal, tomando referentes y metas que te hagan sentir mucho mejor en las relaciones con tu entorno.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Aunque el fin de semana se presenta muy prometedor, tú podrías sentirte algo triste por problemas sentimentales que te costarán resolver. Se vislumbran cambios en la empresa que pueden beneficiarte y afianzar tu futuro.
