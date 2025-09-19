Horóscopo de hoy, 19 de septiembre: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
Si padeces de ansiedad, el sobrepensar todo el tiempo lo que provoca es más tensión a tu vida. Trata de evitarlo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy puede ese gran día que esperas, con un golpe de suerte que favorezca tus intereses definitivamente, en especial si se trata de cuestiones amorosas. Puede que la persona que te interesa sea la definitiva.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Llegarán hoy buenas noticias relacionadas con la salud, posiblemente de alguien de la familia. Es el momento de mirar hacia adelante pensar en los buenos momentos que quedan por disfrutar. Planearás algo especial.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Vivirás momentos muy favorables para estudios relacionados con las bellas artes, viajes de placer, visitas a tu ciudad.... Todo ello favorecerá el desarrollo de ideas y proporcionará proyectos nuevos con los que abrir nuevos campos a tu futuro.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tal vez debas cambiar algunas cosas, cuestiones que te parecerán irrelevantes, pero en los detalles a veces está el triunfo. Por eso comenzarás a tener buenas perspectivas económicas en negocios o trabajo por cuenta propia.
LEO (23 julio - 22 agosto). Te mostrarás más presumido de lo que es habitual para tu signo, pero alguien que te interesa mucho puede tomarte la medida y acabarás comiendo de su mano. Una lección que permanecerá en el tiempo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Deberás afrontar lo mejor que puedas los cambios que llegan en estos momentos en tu entorno de trabajo; aunque es poco probable que te afecten directamente, procura no hacerte muy visible en las crisis, así evitarás que salpiquen conflictos que ni te van ni te vienen.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Controla tus impulsos y ten en cuenta la opinión de los demás, al menos en las formas, de otra manera acabarás sacando lo peor de tu personalidad, esa parte irracional que no te define ni te conviene.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Estos días procura mantener muy alto tu estado de ánimo, pues hay personas muy cercanas que necesitarán tu apoyo moral, incluso económico. En el trabajo no hables antes de pensar lo que quieres decir.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). El sentido común será importante en un día en el que se te van a presentar situaciones o personajes tan insólitos como atractivos. No te dejes llevar por los sentimientos y el deseo de aventura. Piensa las cosas antes de hacerlas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Puede que hoy vivas en una sensación cercana a la euforia por los logros sentimentales conseguidos en los últimos tiempos. Pero procura poner los pies en la tierra, porque no todo te será permitido a partir de ahora.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Una situación inusual provocará una cadena de acontecimientos en tu empresa que pondrán a prueba tu capacidad de trabajo. La confianza en tu equipo puede ser decisiva. La economía familiar puede darte algún susto.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Procura no pensar demasiado sobre el mismo problema, ya que con el tiempo las piezas irán encajando. Mientras tanto, atiende los deseos de un ser querido y cumple tus promesas. Cuidado con los accidentes caseros.