Tiktoker "Soy Loruga" se gradúa y sorprende junto a la Bicha Catracha

La reconocida tiktoker hondureña "Soy Loruga" sorprendió recientemente al compartir fotografías de su ceremonia de graduación de secundaria.
La publicación de la popular creadora de contenid causó revuelo en redes sociales al aparecer acompañada de La Bicha Catracha, otra reconocida figura de TikTok.
La joven influencer compartió imágenes y videos del momento, donde se le ve emocionada al recibir su título y festejar el logro académico junto a familiares, amigos y la también tiktoker, cuya presencia tomó por sorpresa a muchos seguidores.
La joven compartió emocionada en su cuenta de Instagram: "Oficialmente graduada, gracias a Dios"
La hermosa joven llegó luciendo un vestido en todo plateado con escote. Soy Loruga egresó del Instituto Tecnológico Sampedrano
Katherin Barrera era parte del cuadro de exclencia académica del reconocido colegio sampedrano.
Amigos y seguidores de la joven se sumaron a los comentarios de felicitación por este nuevo logro académico.
La graduación no solo marcó un nuevo capítulo personal para la creadora de contenido, sino que también se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales.
La influencer Soy Loruga actualmente goza de una alta popularidad en Honduras por su presencia en las redes sociales.
La joven acumula al menos 860 mil seguidores en Instagram y más de dos millones de seguidores en su cuenta de Tiktok.