¿Quién es Raquel Hernández, la bella “señora esposa” de Facundo Caballero?

El popular Facundo Caballero volvió a acaparar la atención en redes sociales tras publicar una foto de quien llamó su “señora esposa”. La publicación se volvió tendencia en pocas horas, y poco a poco comienzan a surgir nuevos detalles sobre la misteriosa mujer.
Facundo, conocido por su estilo directo tanto en redes como en televisión, desató una ola de reacciones tras publicar una foto junto a la bella Raquel Hernández. Sin embargo, muchos seguidores comenzaron a preguntarse quién era realmente la encantadora rubia.
La noticia se dio a conocer mientras compartía su experiencia en el concierto de Julión Álvarez, realizado el pasado 15 de septiembre en el estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa. Al inicio subió una historia, pero la verdadera sorpresa llegó por la tarde del domingo, cuando Facundo volvió a publicar otra imagen con la mujer, acompañada de la frase: “Qué suerte tuvo ella de encontrarme”.
Minutos después, la propia Raquel Hernández comentó: “Anoche me casaba con vos mil veces, guapísimo, mi amor”.
Además, Raquel compartió en sus historias la publicación de LA PRENSA y aseguró que pronto hablará sobre este tema importante, aunque por el momento tanto ella como Facundo se encuentran muy ocupados.
De acuerdo con sus redes sociales, Raquel, de 33 años, es una apasionada del ejercicio, pilates y deportes.
Raquel documenta su estilo de vida activo, mostrando su rutina en el gimnasio y practicando actividades como el tenis, un deporte que, según cercanos, comparte desde hace dos años con su ahora esposo.
Otra seguidora le preguntó si vivía en Estados Unidos, y ella respondió que pasa muy seguido en Nueva York junto a Facundo.
El comentario de Facundo se viralizó en cuestión de segundos, recordando lo que él mismo reveló el pasado 24 de octubre en una entrevista en HCH, donde la presentadora Carolina Lanza le preguntó si estaba casado, y Facundo respondió con firmeza: “Sí, casado, casado.”
Con esta inesperada confirmación, la duda que circulaba desde hace semanas finalmente quedó resuelta, la identidad de su misteriosa pareja salió a la luz
Los seguidores permanecen a la expectativa de lo que Facundo y Raquel revelarán en las próximas horas.
"Cualquier ratito les hago una historia hablando de este tema importante", enfatizó Raquel en su cuenta de Instagram.