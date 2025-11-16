Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa

Facundo Caballero, el popular creador de contenido y dueño de una tienda de ropa, volvió a robarse la atención este fin de semana tras compartir en sus redes sociales detalles de su experiencia en el concierto de Julión Álvarez, realizado el pasado 15 de septiembre en el estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa.
El influencer, conocido por su carisma y estilo directo tanto en redes como en televisión, publicó en sus historias de Instagram una fotografía acompañado de una bella mujer rubia, identificada como Raquel Hernández.
Más tarde, compartió clips contando su experiencia del show y confesó que no logró tomarse muchas fotos porque “no pasa mucho tiempo con el teléfono cuando sale”, ya que es su herramienta de trabajo y prefiere desconectarse.
Pero la verdadera sorpresa llegó por la tarde de este domingo, cuando Facundo volvió a publicar una imagen con la misteriosa mujer, acompañada de la frase: “Qué suerte tuvo ella de encontrarme”.
La foto desató una ola de curiosidad entre sus seguidores y una fan no tardó en preguntarle quién era la enigmática acompañante.
La respuesta de Facundo incendió las redes: “mi señora esposa”, escribió sin rodeos.
El comentario se viralizó en cuestión de segundos, recordando lo que él mismo reveló el pasado 24 de octubre en una entrevista en HCH, donde la presentadora Carolina Lanza le preguntó si estaba casado, y Facundo respondió con firmeza: “Sí, casado, casado.”
Con esta inesperada confirmación, la duda que circulaba desde hace semanas finalmente quedó resuelta, la identidad de su misteriosa pareja salió a la luz
Según Raquel Hernández, tanto ella como Facundo practican tenis desde hace dos años y ya tienen tiempo de conocerse.
Esta fue la interpretación que se dio a entender tras la reciente publicación del famoso creador de contenido hondureño.
Aún no se confirma si se trata de un comentario hecho a la ligera o si realmente es la confirmación que sus seguidores esperaban.
"Qué bella, hacen buena pareja juntos", expresó una seguidora en redes sociales tras la viral noticia.