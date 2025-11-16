  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa

Una fan le preguntó a Facundo en Instagram quién era la misteriosa mujer que presumió en redes, y él sorprendió a todos al responder: “mi señora esposa”.

Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
1 de 12

Facundo Caballero, el popular creador de contenido y dueño de una tienda de ropa, volvió a robarse la atención este fin de semana tras compartir en sus redes sociales detalles de su experiencia en el concierto de Julión Álvarez, realizado el pasado 15 de septiembre en el estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa.

 Foto: Facundo Caballero / Instagram
Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
2 de 12

El influencer, conocido por su carisma y estilo directo tanto en redes como en televisión, publicó en sus historias de Instagram una fotografía acompañado de una bella mujer rubia, identificada como Raquel Hernández.
Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
3 de 12

Más tarde, compartió clips contando su experiencia del show y confesó que no logró tomarse muchas fotos porque “no pasa mucho tiempo con el teléfono cuando sale”, ya que es su herramienta de trabajo y prefiere desconectarse.
Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
4 de 12

Pero la verdadera sorpresa llegó por la tarde de este domingo, cuando Facundo volvió a publicar una imagen con la misteriosa mujer, acompañada de la frase: “Qué suerte tuvo ella de encontrarme”.
Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
5 de 12

La foto desató una ola de curiosidad entre sus seguidores y una fan no tardó en preguntarle quién era la enigmática acompañante.
Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
6 de 12

La respuesta de Facundo incendió las redes: “mi señora esposa”, escribió sin rodeos.
Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
7 de 12

El comentario se viralizó en cuestión de segundos, recordando lo que él mismo reveló el pasado 24 de octubre en una entrevista en HCH, donde la presentadora Carolina Lanza le preguntó si estaba casado, y Facundo respondió con firmeza: “Sí, casado, casado.”
Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
8 de 12

Con esta inesperada confirmación, la duda que circulaba desde hace semanas finalmente quedó resuelta, la identidad de su misteriosa pareja salió a la luz
Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
9 de 12

Según Raquel Hernández, tanto ella como Facundo practican tenis desde hace dos años y ya tienen tiempo de conocerse.
Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
10 de 12

Esta fue la interpretación que se dio a entender tras la reciente publicación del famoso creador de contenido hondureño.
Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
11 de 12

Aún no se confirma si se trata de un comentario hecho a la ligera o si realmente es la confirmación que sus seguidores esperaban.
Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa
12 de 12

"Qué bella, hacen buena pareja juntos", expresó una seguidora en redes sociales tras la viral noticia.
Cargar más fotos