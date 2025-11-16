Facundo Caballero revela el rostro de su bella esposa

Facundo Caballero, el popular creador de contenido y dueño de una tienda de ropa, volvió a robarse la atención este fin de semana tras compartir en sus redes sociales detalles de su experiencia en el concierto de Julión Álvarez, realizado el pasado 15 de septiembre en el estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa.