Cesia Mejía responde a candidata de Libre que la acusa de recibir pagos del 911

La popular periodista hondureña Cesia Mejía se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, luego de responder de manera contundente a la candidata a diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Carmen Haydeé, quien la señaló de supuestamente haber recibido pagos del sistema de emergencias 911.
El intercambio entre ambas figuras ocurrió en la red social X, donde Mejía es muy activa y suele expresar sus opiniones sobre temas políticos y sociales del país.
En los últimos días, la periodista Cesia Mejía ha enfrentado una ola de comentarios en torno a su postura política, especialmente por su análisis crítico hacia el panorama electoral hondureño.
Carmen Haydeé, aspirante a diputada por el departamento de Francisco Morazán, publicó un mensaje en el que afirmó que Mejía habría recibido pagos provenientes del 911, insinuando una relación irregular entre la comunicadora y alguna entidad estatal.
La candidata expresó textualmente: “Claro que le pagaban. A los archivos del 911 hay que remitirse”, comentario que rápidamente generó reacciones entre usuarios de la red y seguidores de ambas partes
Ante esta acusación, Cesia Mejía no tardó en responder, negando categóricamente las afirmaciones y cuestionando el proceder de la candidata. “¿Y así quiere convertirse en diputada usted? ¿Levantando falsos a las personas que usted ni conoce y que jamás aparecerá en ningún archivo del gobierno ni de ningún partido? Parece que ese máster en DDHH no le sirvió de nada. Saludos”, replicó la periodista en su cuenta oficial.
La respuesta de Mejía fue ampliamente compartida y comentada, provocando un debate en las redes sociales sobre los límites de las declaraciones públicas y la responsabilidad que deben tener las figuras políticas al emitir acusaciones.
Este incidente se suma a una serie de tensiones que han surgido entre comunicadores y militantes del partido Libre, en medio de un ambiente político cada vez más polarizado rumbo a las próximas elecciones generales.
Cesia Mejía, quien ha trabajado en diversos medios nacionales y es conocida por su estilo directo y crítico, reiteró que su labor periodística se ha basado siempre en la independencia y la transparencia.
Por su parte, hasta el momento Carmen Haydeé no ha presentado pruebas que respalden su afirmación ni ha emitido una disculpa pública hacia la periodista Cesia Mejía.
La periodista Cesia Mejía es uno de los rostros más queridos de la televisión hondureña.
Actualmente, Mejía es seguida por más más de 800 mil seguidores y más de un millón en su cuenta de Facebook.