De "migajera" al altar: La emotiva historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

El año 2025 comenzó con ambos enfocados en sus proyectos profesionales, pero en agosto Taylor tuvo un gesto especial al participar en el pódcast New Heights. Durante la charla con Travis y Jason, la cantante se emocionó al hablar sobre la recuperación de sus masters y presentó su nuevo álbum The Life of a Showgirl, escrito durante la gira europea. Swift también confesó cómo la había impactado la forma pública en la que Travis mostró interés por ella: “Esto es lo que he estado escribiendo en mis canciones desde que era adolescente, que alguien me cortejara así de manera tan romántica”. Semanas más tarde, el 26 de agosto de 2025, la pareja anunció oficialmente su compromiso.