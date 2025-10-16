  1. Inicio
Las mejores fotografías de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret

Cantando en español y vistiendo de rojo, la colombiana Karol G fue una de las protagonistas del evento de Victoria’s Secret

1 de 11

El esperado evento de la histórica marca Victoria’s Secret fue llevado a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

2 de 11

El evento volvió después de varios años de pausa, y Karol G irrumpió los estándares tradicionales del desfile con ritmo, propósito y color.

Jairo Martinez
3 de 11

Vestida con un conjunto rojo de encaje y pedrería, acompañado de unas alas del mismo tono, la artista interpretó algunos de sus temas más reconocidos.
4 de 11

La artista no se limitó a cantar sino que también hizo parte de la pasarela junto a las modelos, integrando la música en la narrativa visual del desfile.

5 de 11

La elección del color rojo intenso no fue casualidad. Con una escenografía en tonos más claros, la famosa dio contraste y brillo.

6 de 11

En un evento históricamente anglosajón, Karol G optó por cantar íntegramente en español, lo cual marcó un hito en el Victoria’s Secret.
7 de 11

Esa autenticidad ha sido muy celebrada por los críticos, que vieron en su actuación una muestra de cómo la industria empieza a integrarse globalmente.

8 de 11

La participación de Karol G encaja con la estrategia renovada que Victoria’s Secret promueve desde hace un tiempo.
9 de 11

La empresa, que durante años fue criticada por su falta de diversidad, ha intentado renovar su imagen con rostros y mensajes incluyentes.
10 de 11

Para Karol G, su presencia en el evento fue también una validación de su lugar en la cultura global.

11 de 11

El carisma de Karol G llegó a muchos rincones del mundo, donde admiran este tipo de eventos y reconocen la cultura latina que poco a poco gana terreno en lugares donde antes habían otros cánones.

