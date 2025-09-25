Los estrenos de la semana: Vuelve Mariah Carey, pero no por Navidad

'Saving Grace' (Nonesuch/Es Paranza), de Robert Plant - El nuevo trabajo a solas del que fuera mítico vocalista de Led Zeppelin, el primero desde su colaboración con Alison Krauss hace ya cuatro años, lleva el nombre de la banda que lo acompaña desde los tiempos de la pandemia y fruto indisoluble, según él, de la buena química que ha establecido con este combinado de músicos en torno al folk y la música blues.