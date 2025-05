Las estrellas brillan en la alfombra azul de la Met Gala 2025

Este año, el dress code es “Hecho a medida para vos” , y se espera una marcada presencia del estilo sartorial como guiño a la nueva exposición que alberga el Met, llamada “Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro” , e inspirada en el libro de Monica L. Miller de 2009, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity.