Ester Mendoza, la presentadora que conquista corazones en Honduras

Conozca a Ester Mendoza, una presentadora de televisión que se ha establecido en la televisión hondureña por su desenvolvimiento y belleza natural

1 de 10

Ester Mendoza se asentó en la televisión hondureña, ahora como una promesa entre muchas. Su paso por la pantalla se sumó a una trayectoria marcada por disciplina física, formación artística y un emprendimiento.

 Foto: Instagram / @estermendozafit
2 de 10

Ya era reconocida en redes sociales entre el público que sigue contenidos de bienestar y rutinas de entrenamiento. Su figura estética construida entrenando físicamente es notoria.

Foto: Instagram / @estermendozafit
3 de 10

Disciplina, constancia y disfrutar el proceso, son virtudes que caracterizan a Mendoza, quien no solo se define por su belleza física, la joven posee estudios musicales avanzados gracias a su paso por el Conservatorio Nacional de Música Francisco Díaz Zelaya donde se especializó en saxofón.

Foto: Instagram / @estermendozafit
4 de 10

Consolidó su faceta empresarial con Integral Fitness HN, un proyecto dedicado al bienestar que ofrece servicios como liberación miofascial, maderoterapia, radiofrecuencia y otras técnicas corporales.

 Foto: Instagram / @estermendozafit
5 de 10

Antes de empezar su negocio, Mendoza se especializó en liberación miofascial en Brasil y realizó diplomados en terapias reductoras impartidos desde Orlando, Estados Unidos.

Foto: Instagram / @estermendozafit
6 de 10

La catracha tiene 23 años y mantiene en paralelo una formación académica continua vinculada a Administración de Empresas, esto con el fin de ampliar sus conocimientos profesionales.

 Foto: Instagram / @estermendozafit
7 de 10

Aunque es conocida como Ester, su segundo nombre es María, dato que apenas aparece en sus perfiles públicos.

 Foto: Instagram / @estermendozafit
8 de 10

Su rutina diaria en el gimnasio conllevan dos horas de entrenamiento y una alimentación específica con bastante proteína, que forma parte de un plan nutricional individualizado.

 Foto: Instagram / @estermendozafit
9 de 10

Sus pasatiempos son las actividades tranquilas como leer, caminar y bailar. Por otro lado, vale resaltar que la creadora de contenido fortaleció su alcance en la revista de HCH gracias a una presencia que combina carisma, naturalidad y una exuberante belleza.

 Foto: Instagram / @estermendozafit
10 de 10

En Instagram es muy activa, donde acumula más de 84 mil seguidores. En unas fotografías compartidas recientemente se le ve en su adolescencia con un cuerpo delgado, con poca masa muscular, pero que con el tiempo ha sabido trabajar hasta lograr sus objetivos. Un ejemplo de superación.

 Foto: Instagram / @estermendozafit
