Erik "El Charro" presume sus nuevas cejas

Erik Roberto, mejor conocido como "El Charro" o "El Charrito", sigue dando de qué hablar en sus redes sociales. Y es que en las últimas semanas el creador de contenido se ha sometido a cirugías y retoques estéticos.
A través de sus redes sociales, Erik Roberto compartió un video que muestra el momento en el que le están realizando un procedimiento para mejorar la apariencia de sus cejas.
"¿Qué les parecen mis nuevas cejas? A mí me encantaron, súper naturales y varoniles para un Charro", escribió Erik Roberto en una publicación de Facebook.
El Charrito se sometió a un procedimiento muy popular llamado "microblading", el cual estuvo a cargo de Johari Manjarrez Naves. El creador de contenido, radicado en Texas, agradecidó al centro por la buena atención, y dijo estar muy feliz con los resultados.
El microblading es una técnica de maquillaje semipermanente, tipo tatuaje cosmético, que utiliza una herramienta manual con una cuchilla ultrafina (pluma) para depositar pigmento en la epidermis de la ceja. Crea trazos finos y realistas que imitan el vello natural, ideal para definir, rellenar o reconstruir cejas dispersas o inexistentes.
Este es el nuevo procedimiento estético al que se ha sometido El Charro, pues hace unos días también se le realizó una cirugía para aumentar el tamaño de sus "atributos". Tal y como él lo compartió en sus redes sociales.
Cabe mencionar que no solo Erik El Charro se ha sometido a cirugías estéticas. Su novia, conocida como la Chica Misteriosa, también se operó para aumentar el tamaño de su busto.
Desde entonces no han dejado de mostrar con sus seguidores cómo han sido todos los procesos a los que se han sometido. Erik Roberto y la Chica Misteriosa han expresado su profundo agradecimiento con "L.A Center", centro donde se realizaron las cirugías. "La Mejor Clinica de Estetica y Cirugia Plastica", ha recalcado el Charrito.
Cabe mencionar que en los últimos meses, Erik El Charro ha sido fuertemente criticado por su romance con una chica 20 años menor que él. El Charro tiene 41 años y la Chica Misteriosa, 21.
El Charrito presume a los cuatro vientos su romance con la chica, y constantemente comparte mensajes enfocándose en la juventud de su novia, y lo orgulloso que se siente de ella.
Erik El Charro inició una relación amorosa con la Chica Misteriosa luego de anunciar su separación con Mayra Alejandra, con quien estuvo casado durante 15 años, y procreó tres hijos.
"Se necesita mucha valentía para salir de una relación que ya está muerta, esa en la que el tiempo no se disfruta, sino que simplemente se sobrevive. Pero cuando por fin das ese paso, te das cuenta de que hay vida más allá, de que puedes volver a ser feliz y, sobre todo, seguir siendo un padre responsable. Y también le das la oportunidad a la otra persona de encontrar su propia felicidad.Sigan a mi futura esposa @lachicamisteriosa.oficial", escribió El Charro el pasado 17 de enero, asegurando así que ya tiene planes de matrimonio con su joven novia.