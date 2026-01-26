Erik "El Charro" presume sus nuevas cejas

"Se necesita mucha valentía para salir de una relación que ya está muerta, esa en la que el tiempo no se disfruta, sino que simplemente se sobrevive. Pero cuando por fin das ese paso, te das cuenta de que hay vida más allá, de que puedes volver a ser feliz y, sobre todo, seguir siendo un padre responsable. Y también le das la oportunidad a la otra persona de encontrar su propia felicidad.Sigan a mi futura esposa @lachicamisteriosa.oficial", escribió El Charro el pasado 17 de enero, asegurando así que ya tiene planes de matrimonio con su joven novia.