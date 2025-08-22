De la emoción al enojo: los mejores gestos de Supremo en "La Gran Revancha"

Supremo ha desatado la locura este viernes en el la Capital Industrial tras liderar "La Gran Revancha". Por lo tanto, su estado emocional se ha visto alterado entre picos de euforia y alegría, luego un estado de calma y de repente tensión y desesperación porque todo salga perfecto.
Al inicio, la emoción del ceibeño se mezcló con la esperanza: los cánticos, las banderas y el ambiente contagiaron alegría y optimismo. Sin embargo, cuando el rival amenaza, esa seguridad se convierte en enojo, frustración.
Tras celebrar su primer gol, Supremo salió corriendo a abrazar a Milagro Flores, con quien se le vincula sentimentalmente. Bastan unos minutos para que una jugada inesperada despierte nuevamente la ilusión, devolviendo la sonrisa y los aplausos.
Los cambios de humor durante el partido reflejan la profunda conexión emocional que Supremo ha generado con los aficionados. Cada pase, cada falta, cada gol tiene el poder de mover fibras internas y provocar gritos, silencios o celebraciones intensas.
Supremo figuró como centro delantero y, en esta imagen se le puede ver preocupado, agarrándose la cabeza, con un gesto de sorpresa al ver una escena que pone en peligro a la selección hondureña.
Sus típicos gestos con el ceño fruncido, sus labios tensados y sus manos firmes demuestran el compromiso real que Supremo tiene al jugar en este partido. Atrás se observa a Shin Fujiyama con gran euforia.