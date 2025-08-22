  1. Inicio
De la emoción al enojo: los mejores gestos de Supremo en "La Gran Revancha"

Supremo fue captado en sus diversos cambios de humor durante el partido celebrado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Supremo ha desatado la locura este viernes en el la Capital Industrial tras liderar "La Gran Revancha". Por lo tanto, su estado emocional se ha visto alterado entre picos de euforia y alegría, luego un estado de calma y de repente tensión y desesperación porque todo salga perfecto.

Fotos: Yoseph Amaya y Jefry Ayala
De la emoción al enojo: los mejores gestos de Supremo en La Gran Revancha
Al inicio, la emoción del ceibeño se mezcló con la esperanza: los cánticos, las banderas y el ambiente contagiaron alegría y optimismo. Sin embargo, cuando el rival amenaza, esa seguridad se convierte en enojo, frustración.

De la emoción al enojo: los mejores gestos de Supremo en La Gran Revancha
Tras celebrar su primer gol, Supremo salió corriendo a abrazar a Milagro Flores, con quien se le vincula sentimentalmente. Bastan unos minutos para que una jugada inesperada despierte nuevamente la ilusión, devolviendo la sonrisa y los aplausos.

De la emoción al enojo: los mejores gestos de Supremo en La Gran Revancha
Los cambios de humor durante el partido reflejan la profunda conexión emocional que Supremo ha generado con los aficionados. Cada pase, cada falta, cada gol tiene el poder de mover fibras internas y provocar gritos, silencios o celebraciones intensas.
De la emoción al enojo: los mejores gestos de Supremo en La Gran Revancha
Supremo figuró como centro delantero y, en esta imagen se le puede ver preocupado, agarrándose la cabeza, con un gesto de sorpresa al ver una escena que pone en peligro a la selección hondureña.

De la emoción al enojo: los mejores gestos de Supremo en La Gran Revancha
Sus típicos gestos con el ceño fruncido, sus labios tensados y sus manos firmes demuestran el compromiso real que Supremo tiene al jugar en este partido. Atrás se observa a Shin Fujiyama con gran euforia.

