Elsa Oseguera hace inesperada confesión sobre su casa tras separación con Davis Flow

Elsa Oseguera reapareció en redes sociales tras la polémica que estalló días atrás luego de confirmar su separación de Davis Flow y denunciar públicamente que él se negaba a firmar el documento que le permitiría viajar fuera de Estados Unidos junto a su hija.
El tema generó un amplio debate en plataformas digitales, especialmente después de que Davis Flow saliera al paso de las acusaciones para desmentir la versión de Elsa Oseguera.
En su declaración, Davis aseguró que jamás se negó a firmar, sino que únicamente pidió tiempo para revisar el documento con un abogado y garantizar que se protegerían sus derechos como padre y, en particular, que tendría la certeza de volver a ver a su pequeña.
Según Davis, él jamás haría algo para perjudicar a la madre de su hija y dijo que está consiente de que su pequeña no estará mejor con nadie más que no sea Elsa Oseguera.
En medio de la tensión generada por las declaraciones de ambos, Elsa reapareció hoy para informar que Davis finalmente ya firmó el permiso, por lo que ella podrá viajar sin obstáculos a Honduras junto a su hija.
La comunicadora recordó que en su país tiene pendientes varios compromisos laborales con la televisora HCH, los cuales habían estado en incertidumbre debido al conflicto familiar.
Sin embargo, más allá del anuncio del documento firmado, hubo otro detalle que llamó fuertemente la atención del público: Elsa reveló que desde hace siete meses se vio obligada a salir de su propia casa.
Una vivienda que —según afirmó— está a su nombre y a la que le tiene un profundo cariño.
"Yo he guardado silencio desde hace seis meses, seis meses desde que yo me fui de mi propia casa que está a mi nombre, entonces, cuando una mujer decide hacer eso, una casa en la que yo decoraba, en la que yo le metía mi corazón, yo creo que eso habla por sí solo", dijo Elsa Oseguera.
Explicó que la decisión de abandonar el hogar se dio en medio de su separación y de los conflictos que enfrentó con Davis Flow. Reconoció que fue un proceso emocionalmente difícil y que soportó muchas situaciones antes de dar el paso de marcharse.
La confesión profundizó aún más la conversación pública sobre el estado de la relación, confirmando que la ruptura entre ambos no es reciente y que los problemas venían arrastrándose desde hace tiempo.
Por ahora, y con el permiso de viaje ya firmado, la disputa parece haberse apaciguado momentáneamente. No obstante, lo que sí queda claro es que Elsa Oseguera y Davis Flow ya no están juntos.