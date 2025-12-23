Elsa Oseguera aconseja a Milagro Flores sobre Supremo: "Adueñate"

La presentadora de televisión Milagro Flores y el creador de contenido Supremo han sido vinculados sentimentalmente en múltiples ocasiones, pero sin confirmación oficial de ninguna de las partes.
Durante el 2025, los dos han asegurado que comparten una amistad, en la cual se están conociendo para ver si es posible formalizar un noviazgo, lo cual lleva más de medio año en construcción, aunque el trato parece de pareja sentimental.
Milagro incluso ha revelado su intención de formalizar una relación sentimental, esperando que Supremo le proponga ser novios, hecho que no se ha concretado luego de un extenso período.
Por su parte, Elsa Oseguera aprovechó una oportunidad de aconsejar a Flores, desde el punto de vista de una "mujer experimentada", tal y como lo expresó en una grabación subida a la página de HCH Entretenimiento.
"No tenés necesidad de que se te declare; ya estuvo, hay cosas que no se necesitan hablar, ya se entienden. Para qué querés, ya estuvo, vos tenés que adueñarte y decirle: sabés qué, usted y yo somos pareja y me va a respetar", expresó Oseguera contundentemente.
"¡¿Qué?!, estás loca, cómo le voy a decir eso. Hay cosas que deben de ser mutuas, que no pueden ser solamente de una parte o vos decir, yo creo que las cosas son así; se habla y se llega a un acuerdo, pero uno de mujer asumirlo, no", respondió Milagro con tono de sorpresa.
Elsa le contestó: "No es asumirlo, es decirle: sabés qué, llevo seis meses conociéndote, me he guardado, no he tenido otra pareja, yo creo que con eso ya se sabe lo que somos, ¿somos o no somos?".
De igual forma, Elsa se fue más allá y le dijo a "Milly" que tal vez es que de un solo le pediría boda, lo que desató la sorpresa porque "sería muy pronto", según Flores, aunque con un tono de duda por la magnitud de la propuesta.
"Igual me decía mi mami, viví el proceso tranquila, vos no vivás la presión de la gente. Los dos vamos a sentir el momento y mientras tanto la gente puede decir lo que quiera, al final, solo el cucharón sabe el mal de la olla. Entonces, yo no lo voy a presionar a él. Si yo quiero tener algo ahorita, es para toda la vida", aseguró la reconocida presentadora hondureña.
"Dejarlo ser para ver cómo se comporta, uno no puede tener a la gente controlada. Este es un consejo para todas la chicas, no se dejen llevar por las palabras, vean las acciones", recomendó Milagro, secundado por Elsa, quien no dudó en aconsejarla en aspectos de pareja, como las actitudes, gestos y tratos que debe tener un hombre con una mujer.