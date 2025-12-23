Graco Sendel, la nueva promesa de las telenovelas mexicanas

En los últimos meses, un nombre ha comenzado a resonar con fuerza entre los seguidores de las telenovelas y el público digital: Graco Sendel, joven actor que está consolidándose como una de las nuevas figuras de la televisión mexicana gracias a su energía, presencia escénica y carisma frente a la cámara.
Su participación en el melodrama “Doménica Montero”, producción de Televisa, ha sido clave para este impulso. La telenovela se puede ver en Univisión, Vix y Televisa.
En la historia interpreta a Pedro, un joven ambicioso dividido entre el orgullo y la lealtad, un personaje que ha conectado con la audiencia por su intensidad emocional y su capacidad para sostener escenas cargadas de tensión dramática.
Clips de sus actuaciones se han viralizado en redes sociales, generando conversación y elogios por parte de espectadores que destacan su naturalidad y fuerza interpretativa.
Aunque su apellido lo vincula inevitablemente con su padre, el reconocido actor Sergio Sendel, Graco está construyendo su propio camino.
Desde su debut en teatro en 2010 y su salto a la televisión en 2022 con “Mi camino es amarte”, el actor ha demostrado disciplina y versatilidad, incluso participando en competencias físicas como "Reto: 4 Elementos", donde exhibió su fortaleza y preparación deportiva.
Hoy, con 27 años, Graco Sendel se posiciona como un talento emergente que aporta frescura al género y que promete seguir creciendo dentro de la industria.
Su presencia en pantalla, sumada a la atención que está recibiendo en plataformas digitales, lo coloca como uno de los rostros jóvenes a seguir en la nueva generación de actores mexicanos.
Tras su participación en "Domenica Montero", donde comparte créditos con Angelique Boyer, Marcus Ornellas, Brandon Peniche y Scarlet Gruber, Graco Sendel se mantiene enfocado en su crecimiento actoral, mientras evalúa nuevas propuestas de televisión.
Sergio Graco Santaella Paleta, nacido en la Ciudad de México el 30 de mayo de 1998, cuenta con 27 años de edad. A lo largo de su trayectoria, se ha caracterizado por elegir papeles desafiantes que ponen a prueba su versatilidad actoral.