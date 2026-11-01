“Dios nos ha dado una oportunidad más”: ​​​​​​ relata tiktoker hondureño tras sufrir un accidente en EE UU​​​​​​

El creador de contenido hondureño Pumba HN, sufrió un accidente mientras conducía un vehículo todoterreno tipo RZR en Estados Unidos. El percance ocurrió después de participar en una ruta recreativa junto a uno de sus amigos.
El influencer dio a conocer lo sucedido mediante un video publicado en sus redes sociales, donde apareció desde una cama de hospital y relató las circunstancias en las que ocurrió el incidente.
De acuerdo con su testimonio, el accidente ocurrió cuando ambos se encontraban en la casa de su amigo Alex. En ese momento, decidieron conducir el vehículo por el terreno de la vivienda.
Sin embargo, lo que parecía ser un momento divertido terminó en preocupación, luego de que el vehículo sufriera un percance durante una de las maniobras que realizaban en el patio.
Pumba explicó que no se percataron de la presencia de una estructura utilizada para controlar el paso del agua, por lo que una de las llantas del todoterreno quedó atrapada al pasar por ese punto.
La situación provocó que el RZR perdiera estabilidad y terminara volcado, ocasionando lesiones tanto al creador de contenido como a su acompañante.
A pesar del accidente, el hondureño explicó a sus seguidores al confirmar que ambos se encontraban fuera de peligro y habían recibido atención médica después del accidente.
Desde el centro hospitalario, Pumba agradeció a Dios por haber salido con vida del percance. También informó que su amigo Alex presentaba una mejoría tras lo ocurrido.
Posteriormente, el influencer compartió nuevas imágenes para informar sobre su estado de salud y confirmó que ya había regresado a su vivienda, luego de recibir atención médica.
El accidente generó reacciones entre sus seguidores, quienes le expresaron su apoyo mediante comentarios y mensajes en redes sociales, además de desearle una pronta recuperación.
Pumba HN es originario de El Rosario, departamento de Olancho, y ha ganado reconocimiento en Honduras por el contenido que comparte en redes sociales, especialmente por sus iniciativas de ayuda a personas y familias que atraviesan dificultades económicas.
Una de sus principales labores sociales la desarrolla mediante la Fundación Sacando Sonrisas, organización desde la cual promueve campañas solidarias, gestiona ayudas y da visibilidad a las necesidades de distintas comunidades hondureñas.
En junio de 2026, Pumba fue reconocido por su participación en las labores de auxilio tras el accidente ocurrido en El Rodeo, Comayagua, donde siete agentes de la Policía Nacional perdieron la vida.