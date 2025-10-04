Diddy y otros famosos acusados o condenados por delitos sexuales

Roman Polanski: en 1978 el director francopolaco huyó de EE.UU. antes de que se dictará sentencia tras un juicio por violar a una chica de 13 años. Admitió la violación para evitar acusaciones más graves y estuvo poco más de 40 días encarcelado antes de marcharse a Francia.

En 2024 fue cerrada otra causa judicial abierta en EE.UU. contra Polanski por la supuesta violación de otra chica de 13 años, en 1973, tras un acuerdo entre las partes.