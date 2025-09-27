Todos los detalles sobre la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco están listos para dar un gran paso en sus vidas: el matrimonio. La estrella del cine y la música, de 33 años, y el reconocido productor musical, de 37, celebran este fin de semana su boda en una ceremonia íntima con grandes celebridades en la costa de California.
De acuerdo con el medio Us Weekly, los festejos comenzaron desde el viernes 26 de septiembre con una cena de ensayo en Santa Bárbara, California, y continuarán hoy sábado 27 con la ceremonia principal. La boda se lleva a cabo en Montecito, una exclusiva zona residencial de la región de Santa Bárbara.
El evento se desarrolla bajo la supervisión de Mindy Weiss, una de las planeadoras de bodas más influyentes de Hollywood, conocida por diseñar la propuesta de Travis Barker a Kourtney Kardashian y por trabajar con figuras como: Justin Bieber, Diana Ross y la tenista Serena Williams.
Según Hola Magazine, los novios han puesto una atención especial en mantener la seguridad y discresión: los invitados no conocen las direcciones exactas de los lugares de la ceremonia y la cena, y son transportados en autobuses desde sus hoteles hasta los recintos.
El viernes, Gomez y Blanco ofrecieron una cena preboda en una mansión de Hope Ranch, en Goleta Valley, según informó Page Six. Entre los asistentes estuvieron Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd, compañeros de reparto de Gomez en "Only Murders in the Building".
La velada, descrita como elegante y acogedora, también contó con la presencia de Taylor Swift, mejor amiga de la novia, aunque no fue fotografiada por los paparazzi en ese momento. Foto de archivo. Swift, de 35 años, había sido vista ese mismo día bajando de un avión en Santa Bárbara y, según Page Six, se hospeda en una residencia privada cercana al lugar por motivos de seguridad.
TMZ reportó que se espera la asistencia de más de 170 personas. Entre ellas figuras como Paris Hilton y varias amigas cercanas de Gomez, quienes forman parte de su grupo de damas de honor.
Según Entertainment Tonight, sus amigas que serán parte de las damas de honor son: Raquelle Stevens, Ashley Cook, su prima Priscilla Marie y Courtney Lopez, quienes ya habían acompañado a la cantante en su despedida de soltera en Cabo San Lucas el pasado agosto.
Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso en diciembre del 2024, tras más de un año de ser novios. En aquel momento, la cantante y actriz publicó en Instagram una fotografía mostrando su anillo con la frase: “El para siempre inicia ahora”.