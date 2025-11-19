Davis Flow aparece y desmiente a Elsa Oseguera

El creador de contenido Davis Flow respondió públicamente a las declaraciones divulgadas recientemente por la periodista e influencer Elsa Oseguera, quien aseguró que él se había negado a firmar un documento necesario para que ella pudiera viajar fuera de Estados Unidos junto a su hija.
La versión de Oseguera generó gran controversia en redes sociales; sin embargo, Davis decidió aclarar su postura y desmentir categóricamente haber impedido el trámite.
En su declaración, Davis aseguró que en ningún momento se negó a firmar el permiso, y explicó que lo único que solicitó fue la oportunidad de leer el documento cuidadosamente junto a un abogado, con el fin de asegurarse de comprender plenamente lo que estaba autorizando.
"Yo en ningún momento tengo ningún problema con que Elsa viaje a otro país y vaya con la bebé, jamás en la vida tengo ningún problema", inició diciendo.
"De repente Elsa vino y me dijo firmá, o sea de la nada, yo no sabía, entonces yo leí y a firmar iba yo y entonces le dije que qué iba a pasar con la bebé si yo quiero verla y no me respondió, prácticamente me dijo que ya no iba a verla", explicó.
"Yo le dije ok, solo déjame lo consulto con el abogado para ver lo que estoy firmando, para ver si todavía puedo verla o ya no puedo verla, es lo único que yo hice", añadió.
Asimismo, Davis fue enfático en señalar que tiene absoluta claridad sobre lo que representa la maternidad de Oseguera en la vida de la menor. Aseguró que sabe perfectamente que “su hija no va a estar mejor con nadie más que no sea su madre”, dejando ver que no tiene intenciones de obstaculizar el vínculo ni los cuidados que Elsa brinda como madre.
El creador de contenido también resaltó que, a pesar de las diferencias y el proceso de separación que atraviesan, jamás atacará públicamente a Oseguera.
Explicó que guarda respeto por ella como persona y, sobre todo, como madre de su hija.
"Nunca me van a escuchar a mí hablando mal de Elsa, ella es la madre de mi hija, yo prefiero que me tiren hate a mí o me digan cosas a mí" agregó.
Con sus declaraciones, Davis busca desmarcarse de las acusaciones que lo señalan como un obstáculo para que madre e hija puedan salir del país.
Su postura ha generado nuevas reacciones en redes sociales, donde el público continúa atento al intercambio de comunicados y declaraciones entre ambos.