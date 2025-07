Daddy Yankee regresa a la música: ¿Dejó el cristianismo?

El multifacético artista, originario de la ciudad de Nueva York, saltó a la fama con su participación en el galardonado musical de Broadway Hamilton. Luego de esto, lo hemos visto en grandes producciones cinematográficas que incluyen las películas A Star Is Born (2018), In the Heights (2021), Transformers: Rise of the Beasts (2023) y Twisters (2024).