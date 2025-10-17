Chuck Norris, a sus 85 años, escala una montaña de 3,187 metros​​​​​​

Para Norris, con 85 años cumplidos el pasado 10 de marzo, la caminata no solo fue un reto físico, sino también un recorrido cargado de memoria: "¡Qué día! Tuve el placer de excursión de Lassen Peak una vez más. Caminar por esos senderos trajo tantos recuerdos maravillosos. Mi esposa creció por estos lugares, y siempre estaré agradecido de que me haya presentado a tan magníficas vistas", escribió en Instagram.