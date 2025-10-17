Chuck Norris, a sus 85 años, escala una montaña de 3,187 metros​​​​​​

El ícono del cine de acción y leyenda de las artes marciales, Chuck Norris, volvió a desafiar los límites de la edad al escalar el Pico Lassen, una montaña de 3,187 metros de altura ubicado en el Parque Nacional Lassen Vocanic en California, Estados Unidos.
Para Norris, con 85 años cumplidos el pasado 10 de marzo, la caminata no solo fue un reto físico, sino también un recorrido cargado de memoria: "¡Qué día! Tuve el placer de excursión de Lassen Peak una vez más. Caminar por esos senderos trajo tantos recuerdos maravillosos. Mi esposa creció por estos lugares, y siempre estaré agradecido de que me haya presentado a tan magníficas vistas", escribió en Instagram.
Con humor y vitalidad, el actor de películas como "Desaparecido en combate" y "Fuerza Delta", aseguró sentirse como de 48 años, demostrando que la edad no es un obstáculo para seguir conquistando cumbres.
Norris asegura que para mantenerse activo mantiene una rutita física constante, que incluye caminatas, artes marciales y entrenamiento funcional. No busca competir, sino mantenerse fuerte y ágil para disfrutar la vida.
Destaca que la compañía de su familia es escencial. Compartir momentos con sus hijos y esposa le proporciona energía emocional y sentido a sus días.
Explica que aunque no sigue una dieta estricta, prioriza alimentos naturales y evita excesos. Su enfoque es la moderación y constancia y además practica la meditación y mantiene una fe activa ya que eso le ayuda a cultivar calma, gratitud y enfoque.
Norris también cuenta que encuentra motivación en los paisajes naturales, pues considera que la conexión con la naturaleza es esencial para tener una buena calidad de vida.
Norris, campeón mundial de Karate Do en 1978, exmilitar y fundador de una asociación de su propio arte marcial., conseva su sentido del humor y una actitud desafiante ante la edad, como él mismo lo dice: "Los años cumplen conmigo, no al revés".
“Qué mejor manera de celebrar mis 85 años que con un momento maravilloso. Mientras miro hacia atrás en mi vida, estoy increíblemente agradecido por las extraordinarias aventuras y las maravillosas personas que he conocido en el camino. El tiempo puede moverse rápido, pero los momentos que creamos juntos duran toda la vida. Aquí está el viaje por delante", relató muy emocionado el pasado mes de marzo.
La última película de Chuck Norris es "Agent Recon", una película de acción y ciencia ficción de 2024 disponible en Hulu. También puede encontrar una amplia selección de sus otras películas en plataformas de streaming como Amazon.