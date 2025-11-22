Cesia Mejía presume que su hija se graduó con honores: "Mi primer gran amor"

La reconocida periodista hondureña Cesia Mejía celebró este fin de semana uno de los logros más significativos en la vida de su hija mayor, María Fernanda Reyes Mejía.
Mafer, como también se le conoce, culminó con éxito sus estudios como Bachiller en Ciencias y Humanidades, destacándose además por obtener honores de excelencia académica.
La comunicadora compartió con gran emoción este momento a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje cargado de orgullo y agradecimiento por el esfuerzo que su hija ha demostrado a lo largo de los años.
“Una caminata especial, 11 años de esfuerzo, alegrías y demasiadas bendiciones. Hoy recibe oficialmente su título de educación media, mi primer gran amor. ¡Mi corazón está demasiado agradecido y feliz! Te amamos”, expresó Cesia en su dedicatoria, acompañada de fotografías del acto de graduación.
Sus palabras reflejan el vínculo profundo entre madre e hija, así como el reconocimiento al compromiso que María Fernanda ha mantenido durante todo su proceso escolar.
La periodista también resaltó el mérito académico de la joven, quien recibió un certificado de excelencia, distinción que dejó a su madre visiblemente emocionada.
“Antes del título, certificado de excelencia académica. Nunca le he exigido buenas calificaciones, este mérito es 200% tuyo, amor, por tu dedicación y compromiso en tus clases. Qué orgullosos nos haces sentir”, añadió Cesia, subrayando que el triunfo académico es fruto del esfuerzo personal de María Fernanda.
Lo cierto es que el talento de la joven no es nuevo para el público. Desde pequeña, María Fernanda Reyes Mejía mostró una capacidad intelectual sobresaliente y una espontaneidad que incluso la llevó a tener su propio segmento en televisión dentro del canal HCH, donde cautivó a los televidentes con su carisma natural.
Su temprano acercamiento a los medios y su notable desenvolvimiento frente a cámaras ya anticipaban el potencial que hoy continúa consolidando con sus logros académicos.
La familia Mejía-Reyes celebra ahora una nueva etapa en la vida de María Fernanda, quien se prepara para continuar su formación con el mismo empeño que la ha caracterizado.
Con esta graduación, María Fernanda cierra un ciclo que la impulsa hacia nuevos desafíos académicos y personales.
Mientras tanto, Cesia Mejía celebra este logro como un recordatorio de que el esfuerzo y la constancia siempre dan frutos.