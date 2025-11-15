El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón se extendería por esto

Desde su punto de vista, la periodista Martha Figueroa cuestionó la versión en la que Otto Padrón actúa como víctima de la ruptura. “A mí me han llegado muchísimas versiones en el sentido de que él es tremendo y no es una persona padre para Angélica... eso de que yo no sabía, ay, ay, ay, y más si tu puesto en el ejército era ‘estratega’, ¿es neta que eras estratega del ejército y no sabías los movimientos de tus abogados?”, expresó Figueroa, sugiriendo un trasfondo más puntual por parte de Padrón.