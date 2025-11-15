El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón se extendería por esto

El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón continúa revelando giros inesperados y versiones que alimentan la polémica, después de que se filtrara el acta de divorcio con la base de “diferencias irreconciliables”.
La actriz dijo estar separada desde hace ocho meses, nuevas versiones apuntan a que el proceso podría prolongarse hasta seis meses, marcado por disputas económicas y rumores persistentes de terceras personas.
El periodista Hugo Maldonado, en el programa digital "Así se hacen los chismes", compartió detalles luego de conversar con Javier Ceriani, quien fue el primero en dar a conocer la ruptura matrimonial.
“...Esto va a durar aproximadamente 6 meses y que se empezó también a filtrar que si habían firmado un contrato prenupcial, dice Ceriani que él tiene información que hay cosas que compraron después de su entonces... que es lo que tienen que acordar”, contó Maldonado, subrayando que el proceso legal está lejos de resolverse pronto.
A la complejidad legal se suman sospechas sobre la intervención de terceras personas. Ceriani habría dejado entrever que la infidelidad podría estar de fondo en la separación. “Todo apunta a que hay más mujeres involucradas, él dice (Ceriani) a él no le conviene que se hable...”.
Desde su punto de vista, la periodista Martha Figueroa cuestionó la versión en la que Otto Padrón actúa como víctima de la ruptura. “A mí me han llegado muchísimas versiones en el sentido de que él es tremendo y no es una persona padre para Angélica... eso de que yo no sabía, ay, ay, ay, y más si tu puesto en el ejército era ‘estratega’, ¿es neta que eras estratega del ejército y no sabías los movimientos de tus abogados?”, expresó Figueroa, sugiriendo un trasfondo más puntual por parte de Padrón.
Pero el debate no sólo gira en torno a posibles traiciones. Otra pieza clave fue revelada por Elisa Beristain en su programa "Beris Time". La periodista manifestó que, por cercanía con la actriz, sabe de tensión económica desde hace tiempo.
“Tú tienes la bendición que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo”, compartió Beristain, remarcando que la falta de apoyo económico fue la causa principal del final amoroso. Actualmente, no hay declaración oficial de ninguno de los dos sobre cualquiera de las versiones.
Seguramente el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón seguirá dando de qué hablar mientras las filtraciones y rumores abundan.