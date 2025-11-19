  1. Inicio
Así modelaron las candidatas del Miss Universo 2025 en trajes de baño

Las aspirantes al título de Miss Universo 2025 deslumbraron en la preliminar con una pasarela segura, elegante y llena de energía. Mira las mejores fotos

1 de 18
1 de 18

Las candidatas del Miss Universo 2025 protagonizaron una de las pasarelas más esperadas del certamen al desfilar con traje de baño durante la competencia preliminar.

 Foto: Miss Universo
2 de 18
2 de 18

Carismas diferentes se fusionaron en la pista tailandesa, donde las siluetas, sonrisas y empoderamiento fueron el centro de atención.

 Foto: Miss Universo
3 de 18
3 de 18

La presentación mostró una gama de diseños en colores vibrantes, cortes modernos y detalles que destacaron la personalidad de cada participante.

 Foto: Miss Universo
4 de 18
4 de 18

Con pasos firmes y miradas seguras, las aspirantes demostraron confianza sobre el escenario, uno de los elementos más evaluados en este segmento.

 Foto: Miss Universo
5 de 18
5 de 18

El panel de jueces observó con atención la postura, el movimiento corporal y la expresión escénica de cada concursante.

 Foto: Miss Universo
6 de 18
6 de 18

Los atuendos resaltaron figuras tonificadas y la dedicación que las candidatas han mantenido durante meses de preparación física.

 Foto: Miss Universo
7 de 18
7 de 18

Cada participante reflejó una imagen fresca, saludable y alineada con el concepto de belleza integral que promueve el certamen.

 Foto: Miss Universo
8 de 18
8 de 18

La producción apostó por una iluminación que potenciara los colores de los trajes de baño, creando un ambiente energizante y llamativo.

 Foto: Miss Universo
9 de 18
9 de 18

El público asistente celebró cada aparición con entusiasmo, aportando un toque vibrante al desarrollo de la preliminar.

 Foto: Miss Universo
10 de 18
10 de 18

El desfile de traje de baño también sirvió para destacar el empoderamiento femenino y la diversidad de estilos representados en más de 130 países.

 Foto: Miss Universo
11 de 18
11 de 18

Con esta presentación, las candidatas avanzan a la etapa final con el objetivo de asegurar un puesto entre las favoritas rumbo a la corona de Miss Universo 2025.

 Foto: Miss Universo
12 de 18
12 de 18

Las participantes demostraron dominio escénico, disciplina y preparación, elementos esenciales en esta fase de evaluación.

 Foto: Miss Universo
13 de 18
13 de 18

Cada candidata eligió poses estratégicas que realzaron su porte y transmitieron seguridad, una habilidad clave para avanzar en la competencia.

 Foto: Miss Universo
14 de 18
14 de 18

El desfile destacó la diversidad cultural presente en el certamen, reflejada en la actitud, energía y estilo particular de cada representante. Aquí posa Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025.

 Foto: Miss Universo
15 de 18
15 de 18

Algunas optaron por un caminar más elegante y pausado, mientras que otras lucieron una pasarela más dinámica, mostrando su versatilidad.

 Foto: Miss Universo
16 de 18
16 de 18

La producción cuidó cada detalle, desde el fondo escénico hasta la música, creando una atmósfera moderna que acompañó perfectamente la presentación.

 Foto: Miss Universo
17 de 18
17 de 18

Los asistentes y seguidores en redes sociales no tardaron en reaccionar, elogiando la soltura y presencia de las concursantes durante esta etapa preliminar.

 Foto: Miss Universo
18 de 18
18 de 18

Las delegadas afianzaron su presencia rumbo a la noche final, donde cada punto contará para definir quién se llevará la corona del Miss Universo 2025. ¿Podrá Honduras ser finalista?

 Foto: Miss Universo
