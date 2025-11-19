Así modelaron las candidatas del Miss Universo 2025 en trajes de baño

Las candidatas del Miss Universo 2025 protagonizaron una de las pasarelas más esperadas del certamen al desfilar con traje de baño durante la competencia preliminar.
Carismas diferentes se fusionaron en la pista tailandesa, donde las siluetas, sonrisas y empoderamiento fueron el centro de atención.
La presentación mostró una gama de diseños en colores vibrantes, cortes modernos y detalles que destacaron la personalidad de cada participante.
Con pasos firmes y miradas seguras, las aspirantes demostraron confianza sobre el escenario, uno de los elementos más evaluados en este segmento.
El panel de jueces observó con atención la postura, el movimiento corporal y la expresión escénica de cada concursante.
Los atuendos resaltaron figuras tonificadas y la dedicación que las candidatas han mantenido durante meses de preparación física.
Cada participante reflejó una imagen fresca, saludable y alineada con el concepto de belleza integral que promueve el certamen.
La producción apostó por una iluminación que potenciara los colores de los trajes de baño, creando un ambiente energizante y llamativo.
El público asistente celebró cada aparición con entusiasmo, aportando un toque vibrante al desarrollo de la preliminar.
El desfile de traje de baño también sirvió para destacar el empoderamiento femenino y la diversidad de estilos representados en más de 130 países.
Con esta presentación, las candidatas avanzan a la etapa final con el objetivo de asegurar un puesto entre las favoritas rumbo a la corona de Miss Universo 2025.
Las participantes demostraron dominio escénico, disciplina y preparación, elementos esenciales en esta fase de evaluación.
Cada candidata eligió poses estratégicas que realzaron su porte y transmitieron seguridad, una habilidad clave para avanzar en la competencia.
El desfile destacó la diversidad cultural presente en el certamen, reflejada en la actitud, energía y estilo particular de cada representante. Aquí posa Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025.
Algunas optaron por un caminar más elegante y pausado, mientras que otras lucieron una pasarela más dinámica, mostrando su versatilidad.
La producción cuidó cada detalle, desde el fondo escénico hasta la música, creando una atmósfera moderna que acompañó perfectamente la presentación.
Los asistentes y seguidores en redes sociales no tardaron en reaccionar, elogiando la soltura y presencia de las concursantes durante esta etapa preliminar.
Las delegadas afianzaron su presencia rumbo a la noche final, donde cada punto contará para definir quién se llevará la corona del Miss Universo 2025. ¿Podrá Honduras ser finalista?