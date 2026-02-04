Más que canciones: Las coreografías legendarias de Shakira

Shakira ha consolidado una carrera donde la danza no es un accesorio, sino una extensión natural de su identidad artística. Desde su debut, la artista barranquillera ha fusionado la danza del vientre, el rock y los ritmos afrocaribeños. Estas son las coreografías más legendarias de Shakira.
En Whenever, Wherever, Shakira presenta una coreografía única y vigorizante, combinando movimientos como la danza del vientre con otros estilos que juntos lograron crear algo muy espectacular. Esta canción superó los 850 millones de vistas en YouTube.
Loba: En 2009, Shakira exploró el contorsionismo y el popping. La rutina de la jaula en "She Wolf" mostró una faceta gimnástica inédita en su carrera, alejándose del folclor para experimentar con una danza más conceptual, rígida y mecánica que resaltaba su versatilidad física.
En la coreografía del sencillo Hips Don't Lie, Shakira mezcló la cumbia colombiana con el pop, demostrando un control pélvico que se volvió viral antes de la era de las redes sociales. Aquí Shakira utiliza su técnica de danza del vientre para crear movimientos que hacen que la canción sea aún más emocionante.
La coreografía de Waka Waka, un himno durante el Mundial de Sudáfrica 2010, se simplificó con gestos universales y pasos de inspiración africana fáciles de replicar. Este movimiento convirtió al baile en un símbolo de unidad global, trascendiendo el escenario para llegar a las calles.
En La Tortura, una canción en colaboración con Alejandro Sanz, Shakira integró por primera vez el movimiento de hombros y pecho del reggaetón en un contexto pop de alto nivel. La coreografía incorpora la danza del vientre como parte de los movimientos.
En 1999, Shakira globalizó el belly dance. La coreografía de Ojos Así introdujo el movimiento del torso y el control abdominal como elementos centrales.
Loca es otra de las canciones más famosas de Shakira. La canción tiene una sensación de baile de salsa, con un ritmo rápido y movimientos rápidos que se suman a la energía de la canción. Shakira también integró pasos de merengue urbano y baile callejero.
Chantaje, en colaboración con Maluma, tiene una coreografía muy sensual y energética, con movimientos rápidos, exóticos, enigmáticos y precisos que Shakira ejecuta con facilidad.
Give It Up To Me es otra canción de Shakira que cuenta con la colaboración de Lil Wayne. Esta canción cuenta con una mezcla de movimientos, como la danza del vientre y el hip hop.
Te Felicito. Sin duda esta coreografía es una de las más icónicas de Shakira. En este sencillo Shakira incorporó el lenguaje del robot. Su reciente incursión en el pop electrónico trajo consigo una coreografía de movimientos aislados y robóticos.
Décadas después, las coreografías de Shakira muestran su paso del rock alternativo al fenómeno global, consolidando un legado donde el movimiento es, ante todo, una herramienta de poder cultural.