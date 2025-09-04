¿Qué tipo de cáncer sufre Faco Rivera y cuáles son sus síntomas?

Con el título de "Quiero vivir", Roberto Rivera conocido como "Faco", publicó un impactante video en el que reveló a su inmensa comunidad de seguidores de que fue diagnosticado con cáncer.
"Hace dos años me diagnosticaron cáncer testicular. Me operaron, salí adelante y seguí en vigilancia. En julio de este año, la vida me puso la prueba más dura: recaí", dijo el reconocido creador.
En su video, Faco Rivera reveló cómo el trabajo, la familia, los amigos y las redes sociales le ayudaron a salir adelante en este proceso y la fuerte persona en la que se ha convertido.
"En medio de este relajo, entendí una cosa: no quiero sobrevivir, quiero vivir y vivir para mí significa esto: dividir mis días entre quimioterapias y hacer videos. Entre caída de pelo y narrar un partido con Rely (Maradiaga) y (Salvador) Nasralla. Estar en un hospital y después aparecer en un video musical, porque aquí estoy, vivo", explicó 'Faco'.
"Y es que loco, no me miro tan mal ‘pelón’, porque al final la vida no solo se trata de los días que ganamos o perdemos; sino de cómo lo vivimos y yo decidí vivirlos con fe, con humor, con pasión, con fútbol, con historias y con ustedes...", dijo con una sonrisa en su rostro.
Pero, ¿Qué tipo de cáncer tiene Faco Rivera y cuáles son sus síntomas? Adelante se lo informamos.
El cáncer testicular es un tipo de cáncer que se forma en los testículos, los órganos masculinos encargados de producir espermatozoides y testosterona.
Se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células anormales, formando tumores. Aunque es poco común, es uno de los cánceres más frecuentes en hombres jóvenes y de mediana edad.
El síntoma más común es un bulto o hinchazón indolora en uno de los testículos. Otros síntomas pueden incluir: Sensación de pesadez o dolor en los testículos o la parte baja del abdomen y cambios en la voz o en el vello facial y corporal en niños muy jóvenes (pubertad precoz).
Por útlimo, 'Faco' pidió a sus seguidores que lo tengan en sus oraciones. "Solo te pido una cosa: orá por mí, por los míos y con la ayuda de Dios pronto tocamos la campana, porque yo no solo quiero sobrevivir, quiero vivir", finaliza el joven periodista progreseño.