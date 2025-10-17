El beso de Alejandra Rubio y Miguel Marichal que enciende las redes

Alejandra Rubio ha debutado a lo grande en la música con el estreno del videoclip de su canción "Amantes", misma que lanzó este viernes 17 de octubre.
El video, subido en la cuenta oficial de Alejandra Rubio, acumula más de 33 mil vistas en 4 horas, con cerca de mil comentarios.
La melodiosa voz de Rubio se complementa con la calidad del videoclip, que se grabó con una banda musical y la secuencia de una historia de "Amantes", que en su letra describe a la perfección.
El ritmo grupero y la puesta en escena también resaltaron a simple vista, digno de un video musical de gran nivel, cuyo talento es hondureño.
Por otra parte, lo que irrumpió y llamó la atención de miles de seguidores fue la aparición de Miguel Marichal, quien fuese compañero de trabajo de Alejandra Rubio en su momento. Además, también figuró la presencia de Elton Morazán.
A Elton se le ve bailando con una dama, mientras las miradas con Alejandra se cruzan constantemente, como si de una expareja de amantes que se intenta dar celos se tratase.
Repentinamente y cerca del final de la grabación, Marichal irrumpe quitándose el sombrero y viendo seriamente a Elton, para después tomar de la cintura a Alejandra y marcar el momento más viral del video en las redes sociales.
¡Lo inesperado pasó!, Marichal y Rubio se fundieron en un apasionado beso, el cual culminó el video de una forma catártica que sella la química entre los protagonistas.
El beso de unos 3 segundos, pareció tan natural que hasta los usuarios que comentaron empezaron a suponer sobre la relación entre estas dos figuras públicas.
Lo más probable es que solo sea parte de un guion y que haya logrado su misión: que el público hable del video.
Entre los comentarios que dejaron cientos de personas en las primeras horas de su lanzamiento, se pueden leer las virtudes que destacan. "Nos dio vestuario, nos dio voz, nos dio estilo, qué mujerón tan completo. Hermosa mi bella Ale"; "Final inesperado, excelente, bella"; "Me recordó a la novela Pasión de Gavilanes" y "Vamos por más, hasta verla en el extranjero llenando lugares", entre muchos más.