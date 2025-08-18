Así era la Miss Universo rusa que murió a pocos meses de haberse casado

Las últimas publicaciones que Kseniya realizó en su cuenta oficial de Instagram, fueron sobre viajes, momentos de su vida en familia, con amigos y su boda, la cual se llevó a cabo el 22 de marzo de 2025. El trágico fallecimiento de Kseniya Alexandrova representa una gran pérdida, sí para la moda, la belleza y los certámenes, pero también para aquellos que la conocieron y compartieron la vida con ella.