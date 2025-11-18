Álex Márquez: "Ustedes me dicen enfermo, yo les digo saludable"

"Quedé en silla de ruedas y no se me curaba por ningún lado. Una amiga me dijo que debería de ir al centro metabólico. Me dieron pastillas para 90 días, durante me las tomé se me quitó, pero las dejé. A los 4 días volví, era un ataque exagerado del ácido úrico, pero cuando voy al centro metabólico me hacen exámenes, resulta que yo tenía los riñones al 60 % trabajando, tenía hígado graso, era hipertenso, tenía prediabetes, colesterol y triglicéridos altos...", contó el popular animador.