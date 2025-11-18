Álex Márquez: "Ustedes me dicen enfermo, yo les digo saludable"

El presentador televisivo Álex Márquez, conocido por su programa de entretenimiento musical Ritmo Catracho, ha vuelto a reaccionar a las críticas por su apariencia física, la cual ha renovado.
Visiblemente delgado, Márquez ahora disfruta de su nueva vida, en donde afirma que se siente como nunca y sin enfermedades. A inicios del 2025, el presentador reveló en una entrevista con el periodista Dennis Andino, que tuvo un ataque de ácido úrico.
"Quedé en silla de ruedas y no se me curaba por ningún lado. Una amiga me dijo que debería de ir al centro metabólico. Me dieron pastillas para 90 días, durante me las tomé se me quitó, pero las dejé. A los 4 días volví, era un ataque exagerado del ácido úrico, pero cuando voy al centro metabólico me hacen exámenes, resulta que yo tenía los riñones al 60 % trabajando, tenía hígado graso, era hipertenso, tenía prediabetes, colesterol y triglicéridos altos...", contó el popular animador.
Asimismo, Álex afirmó que también tenía activado algo negativo en el estómago (sin especificar el nombre). Pesaba 285 libras en ese entonces. El presentador dijo que sintió miedo cuando el médico le dijo que estaba pronto a convertirse en un paciente renal, mientras en ese momento los pacientes que recibían diálisis estaban en huelga por falta de la misma. Fue ahí donde la opción más viable fue la manga gástrica.
Se hizo la manga gástrica en noviembre del 2024, y desde ahí lo demás es historia. "Ya no hay prediabetes, hígado graso, riñones al cien, no tengo problemas del ácido úrico; se acabaron las enfermedades", aseguró.
Ahora, poco más de un año después, Álex ahora se siente como nuevo. Pasó de talla 44 a 34/32. Sin embargo, a pesar de ello, el presentador no se salva de las críticas de muchas personas en redes sociales.
En los comentarios negativos que le escriben, la mayoría coincide en un punto específico: "estás enfermo", ya que afirman que se ve demacrado y envejecido, debido al peso que perdió.
Pero el también expresentador de noticias deportivas volvió a responder, ya que no es la primera vez que lo hace ante las críticas negativas. "Ustedes me dicen enfermo, yo les digo saludable. Es bonito ir a hacerse los exámenes médicos y no tener ninguna enfermedad, cuando miro sus comentarios ofensivos, digo: ´si ellos supieran todo lo que sufría cuando estaba gordo me dirían felicidades´".
En otras fotografías recientes, Álex Márquez aparece con su esposa Lineth Henríquez, quien también se ve delgada. Y en la descripción, se lee el siguiente mensaje: "Mejor delgados y saludables que gordos y enfermos. Y vamos por más, sí se puede. Primero se tiene que ser motivo de burla para después ser motivo de admiración".
Los comentarios siguen siendo divididos, en las publicaciones de la página de Facebook de Ritmo Catracho Televisión, se leen algunos positivos y otros ofensivos: "La verdad estaba mejor gordo", "Ya está como pasa, solo es arrugas", "Se ve que tiene azúcar, ya está terminado"; mientras otros exclaman: "Eso, amigo, yo me operé, me dicen que me miro vieja, yo les digo que soy feliz", "Felicidades, a seguir siendo saludables, con o sin gordura hablarán".
¿Qué es la manga gástrica? Según el sitio web Medline Plus, es la cirugía para ayudar a bajar de peso en la cual el cirujano extirpa una porción grande del estómago (entre un 60 % y 80 %). El nuevo estómago más pequeño es aproximadamente del tamaño de un banano. Este limita la cantidad de alimento que usted puede ingerir y lo hace sentir satisfecho después de comer cantidades pequeñas de alimento. Es importante cambiar los hábitos alimenticios, así como seguir un control médico posterior.