Alejandra Rubio revela el precio de su costosa cirugía

La presentadora hondureña Alejandra Rubio volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de revelar públicamente el costo real de los procedimientos estéticos que recientemente se realizó en el rostro.
Rubio, quien suele compartir con transparencia los detalles de su vida personal y profesional, explicó a sus seguidores que se sometió a una lipo de papada, un endolifting y retoques en el cuello, tratamientos que han ganado popularidad en los últimos años entre figuras públicas y creadores de contenido.
Durante una transmisión en redes sociales, la ex presentadora detalló sin reservas la inversión que conlleva este tipo de procedimientos estéticos.
“El proceso cuesta 32,000 lempiras y yo pagué 25,000 lempiras”, reveló Rubio, señalando que aparentemente recibió un descuento debido a un posible acuerdo de canje con la clínica que la atendió.
Su sinceridad generó una ola de reacciones, pues no es común que figuras mediáticas revelen con precisión los costos de sus mejoras estéticas.
Con una personalidad carismática y directa, ha logrado construir una comunidad sólida en redes sociales, donde comparte desde proyectos profesionales hasta momentos de su vida cotidiana.
La revelación del precio de su cirugía provocó debate entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron su honestidad y la felicitaron por el resultado del procedimiento, otros cuestionaron la decisión de someterse nuevamente a tratamientos estéticos.
Sin embargo, Rubio insistió en que se siente satisfecha con el cambio y que su intención es siempre ser lo más abierta posible con quienes la siguen.
Los procedimientos realizados —lipo papada, endolifting y retoques en el cuello— forman parte de una tendencia creciente en Honduras y en la región, donde cada vez más personas buscan alternativas rápidas y mínimamente invasivas para definir el rostro y disminuir signos de envejecimiento.
Lo cierto es que aun lejos de la pantalla de la TV Alejandra Rubio sigue siendo tema de conversación.
Rubio formó parte de espacios televisivos donde destacó por su frescura ante las cámaras, su habilidad para conectar con la audiencia y su presencia en segmentos de farándula, noticias ligeras y contenido social.
Lo cierto es que Alejandra Rubio desde siempre ha hecho públicos todos sus arreglos estéticos, mostrando a sus seguidores cada una de sus facetas.