Las acusaciones contra el príncipe Andrés, hermano de Carlos III

Este viernes renunció a todos sus títulos y honores reales el príncipe Andrés, duque de York y hermano del rey Carlos III del Reino Unido, con el fin de evitar que las acusaciones en su contra influyan en el trabajo de la familia real británica.
“Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real”, manifestó Andrés en una breve declaración difundida por el Palacio de Buckingham.
Una de las acusaciones que más ruido hace es su relación con el fallecido magnate y pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Lo cual lo persigue hasta el día de hoy, aunque hayan pasado varios años.
La acusación de Virginia Giuffre, entonces de 17 años, contra Andrés, quien en ese momento tenía todos sus cargos reales, desencadenó una serie de situaciones que terminaron hundiendo de a poco la imagen del hermano de Carlos III.
Victoria lo acusó de abusar de ella en tres ocasiones; además, hubo muchas pruebas que vinculaban a Epstein con Andrés, en una relación de amistad muy sólida.
En 2022, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Victoria Giuffre y pagó varios millones de dólares para desestimar la demanda, aunque siempre negó las acusaciones, pero las críticas le continuaban llegando.
A finales de 2024, Andrés fue inmiscuido en otro escándalo por sus vínculos con un supuesto espía chino, lo cual generó preocupaciones de seguridad nacional en el Reino Unido.
Según revelaciones, mantenía un canal de comunicación directo con el presidente Xi Jinping para facilitar negocios con el país asiático.
Incluso se menciona que Andrés envió cartas de cumpleaños directamente al presidente de China, dijo el exasesor principal del príncipe ante un tribunal especial de inmigración, mientras un presunto espía chino le aconsejó sobre cómo escribirlas.